Melanie Martínez responde ante posible demanda de su expareja: "Mucha maldad durante todo estos años"

Melanie Martínez vuelve al centro de la polémica por sus constantes enfrentamientos con el padre de su hija mayor, Camila Domínguez. En este contexto, surgió la posibilidad de una nueva demanda legal, lo que generó su inmediata reacción. Además, otras figuras del espectáculo opinaron sobre su trabajo, avivando el debate.

Melanie Martínez responde tras advertencia de demanda

En entrevista para 'América Hoy', Carlos de la Cruz, representante legal del padre de la hija de Melanie Martínez, explicó que su patrocinado evalúa iniciar un proceso judicial debido a que la artista continúa refiriéndose a él en distintos espacios televisivos. Según indicó, esta situación podría derivar en nuevas acciones legales.

"A la señora Melani se le hizo una denuncia por violencia psicologica pero la señora lamentablemente tampoco deja de referirse al señor sale en programa puede hablar de la vida de ella pero sale hablar de el sin que haya hecho nada pero ante la insistencia vamos a trabajar como la ley señala con la denuncia por un delito", manifestó el abogado.

Frente a estas declaraciones, Melanie Martínez decidió no guardar silencio y respondió de manera directa, dejando en claro su postura frente al conflicto. La cantante expresó su cansancio ante la situación y cuestionó las intenciones detrás de las advertencias legales.

"Si quiere seguir hablando que siga hablando, si quiere seguir denunciándome que me siga denunciando, yo ya estoy agotada con este tema como el bien dice hay un dios que todo lo ve y vas a ver que tarde temprano quien va caer va caer por qué ya mucha maldad por todo estos años", señaló.

Sus palabras reflejan el nivel de tensión que atraviesa el conflicto, el cual continúa generando repercusiones tanto en el ámbito legal como en el mediático.

@rkt696 Melanie Martínez responde ante posible demanda de su expareja: "Estoy agotada con este tema" ♬ sonido original - rkt696

Leslie Shaw comenta fuerte sobre videoclip de Pamela Franco y Melanie Martínez

Leslie Shaw y su pareja 'El Prefe' estuvieron juntos en la alfombra roja de 'Un diablo viste a la moda 2', donde la cantante fue abordada por una reportera de 'América Hoy' para comentar sobre lo último de la cumbia nacional. En ese contexto, fue consultada por la colaboración musical entre Pamela Franco y Melanie Martínez, cuyo reciente videoclip ha generado revuelo en la farándula.

"Todos me dicen eso. No he visto nada. Tengo que ver. He visto clips en TikTok. Voy a ver. Prometo que voy a ver", respondió.

Sin embargo, la periodista le mostró parte del videoclip en ese momento, lo que provocó una reacción inmediata de Leslie Shaw, quien no dudó en lanzar comentarios picantes sobre la producción.

"Ah, mira, hay actuación. Ay, mira la Melanie Regias. Ay, no había presupuesto para actores", comentó.

Fiel a su estilo directo, la popular 'gringa' reflexionó sobre la producción del proyecto, señalando que podría tratarse de una propuesta inicial y que con el tiempo podrían apostar por mayor inversión.

"Me imagino que no han querido arriesgar tanto para una primera vez. Me imagino que si tienen más, mucho más éxito, ya invertirán poco a poco, ¿no? Depende qué artista. Pero está bien", agregó la cantante.

La polémica en torno a Melanie Martínez sigue escalando entre tensiones legales y enfrentamientos mediáticos, con nuevas voces que se suman al debate. La posible demanda de su expareja abre otro capítulo en un conflicto sin resolver, mientras su trabajo artístico también genera comentarios y mantiene su nombre en agenda.