Magaly deja claro tras demanda de Cuto Guadalupe: "¿Cómo me voy a burlar de su fe? Fue de sus cachos"

Magaly Medina volvió a encender la polémica al responderle fuerte y claro a Luis 'Cuto' Guadalupe, luego de que el exfutbolista decidiera demandarla por difamación. La conductora no se quedó callada y defendió sus comentarios.

Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras demanda

Magaly Medina no se guardó nada y respondió a Luis 'Cuto' Guadalupe luego de que el exfutbolista la demandara por difamación. La conductora salió al frente en su programa "Magaly TV La Firme" y defendió sus comentarios, asegurando que todo fue malinterpretado.

El enfrentamiento ha generado gran revuelo en la farándula, ya que todo gira en torno a unas frases que Magaly dijo sobre la vida personal de Cuto. Para ella, no hay motivo para una demanda. La 'Urraca' habló sin rodeos y mostró su incomodidad por la acción legal en su contra.

"Ustedes saben que Cuto Guadalupe me ha demandado porque la gente acá demanda por cualquier cosa, no tienen correa ni siquiera para soportar una crítica", soltó.

Con su estilo directo, dejó en claro que no piensa cambiar su forma de opinar sobre figuras públicas y que seguirá siendo frontal con sus comentarios. Además, sostuvo que quienes están expuestos deben saber enfrentar las críticas.

"Cuando eres un mediático, tu poder de resistencia a la crítica tiene que ser mayor que el resto de los humanos, que el resto de la gente", añadió.

Niega haberse burlado de su fe

Magaly también recordó el momento exacto en el que hizo el comentario que ahora la tiene en problemas legales y aseguró que se trató de una opinión dentro de su estilo. Además, minimizó el alcance de sus palabras.

"Pero me ha demandado, me ha hecho acordar, porque yo decía cuando a él su mujer le puso los cachos, yo decía: 'Ay, el Cuto perdió la fe y todo eso', y me reía", explicó.

Según la conductora, ese comentario fue interpretado como una burla a la fe del exfutbolista, algo que ella rechazó completamente. Aclaró que, en realidad, su risa no iba por ese lado, sino por la situación de infidelidad que se había hecho pública.

"Él dice que eso es difamación para él. No, eso he dicho, ¿no? Que eso que he mellado su honra. Ay, por favor. Ay, por favor. Me desespera", agregó, mostrando su molestia.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Magaly aclaró lo que, según ella, realmente quiso decir. Señaló que su comentario iba dirigido a la situación sentimental de Cuto y no a sus creencias personales.

"¿Ah? 'Que me he burlado de su fe'. ¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos", afirmó entre risas.

En conclusión, Magaly Medina no retrocede y defiende su estilo frontal. Para ella, solo fue una crítica con humor. Para Cuto Guadalupe, fue una falta de respeto. Ahora, todo quedará en manos de la justicia, mientras la polémica sigue creciendo y mantiene a todos atentos a lo que venga