Magaly a Laura Spoya tras decir que prohibió declarar a Brian Rullan: "Te lo has ganado a pulso"

Magaly Medina se pronunció sobre la polémica que rodea a Laura Spoya tras las recientes declaraciones de Brian Rullan y la exposición de imágenes junto a Sebastián Gálvez. La conductora de ATV reaccionó al pedido de la exMiss Perú para que su aún esposo no declare a la prensa.

Magaly manda fuerte mensaje a Laura Spoya

Laura Spoya se encuentra en medio de la polémica luego de que 'Show.pe' difundiera una imagen suya abrazando al joven Sebastián Gálvez en una piscina durante su viaje a Jamaica, lo que reavivó los rumores de un posible romance. En ese contexto, Brian Rullan se pronunció y expresó que le preocupa lo que sus hijos podrían llegar a ver.

Tras estas declaraciones, la conductora de 'La Manada' señaló que le incomoda la actitud de su aún esposo, ya que afirma que le pidió en reiteradas ocasiones que evitara declarar a la prensa porque solo incrementa la polémica. Ante ello, Magaly afirmó que la situación que atraviesa la modelo sería consecuencia de sus propias decisiones.

"Bueno, querida Laura, el drama mediático te lo has ganado a pulso. Ella dice que perjudica el sustento de su casa. Bueno, deberías pensar eso antes de meter la pata hasta el fondo. Porque nadie a ella, que es una mujer adulta y madre de familia, le dijo que hiciera lo que hizo. Eso es irresponsabilidad de una persona que aún no actúa como una adulta", manifestó en la última edición de 'Magaly TV: La Firme'.

Asimismo, la 'urraca' cuestionó que Laura Spoya intente ahora evitar que personas de su entorno hablen, cuando, según señaló, ya han salido a la luz imágenes que contradicen lo que ha querido mantener en reserva. En esa línea, consideró que la conductora debería mostrarse más sincera frente a las cámaras.

"Laura no actúa de manera frontal ni transparente frente a la cámara. Nos quiere dar una idea de quién es, pero por detrás sería otra persona. No creo que Brian Rullan le vaya a hacer caso, porque a él la cámara le encanta", comentó.

Laura Spoya le pide a Brian Rulla que no declare a los medios

Laura Spoya se mostró bastante incómoda durante la reciente transmisión de 'La Manada', luego de las declaraciones de su aún esposo, Brian Rullan, a distintos medios, donde habló sobre su vínculo con el joven Sebastián Gálvez.

La exMiss Perú aseguró que ha conversado con el padre de sus hijos para pedirle que no declare, ya que considera que ello complica aún más su situación mediática, especialmente porque ha optado por mantener el silencio.

"Sí le he pedido a él que no declare, porque eso daña y me jod* más mediáticamente, que al final es el sustento de mi casa y eso sí me jod*. Yo me quedo bien calladita y Brian sí sale a hablar y declara a todos los medios", señaló.

Asimismo, Spoya reiteró su pedido a Rullan con una fuerte advertencia, remarcando que ella no ha recurrido a indirectas ni pretende hacerlo, pero espera que la situación no siga escalando públicamente.