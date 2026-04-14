Brian Rullan sobre foto de Laura Spoya y Sebastián Gálvez: "Tengo conocimiento desde hace mucho"

Laura Spoya continúa en el centro de la polémica tras la difusión de una fotografía comprometedora junto a Sebastián Gálvez, el joven con el que se le viene vinculando sentimentalmente desde hace varias semanas. En medio de la creciente especulación, su aún esposo Brian Rullan se pronunció y sus declaraciones no hicieron más que avivar la controversia.

Brian Rullan rompe su silencio sobre Laura Spoya y Sebastián Gálvez

Semanas atrás, se dio a conocer que Laura Spoya habría viajado a Jamaica junto al joven Sebastián Gálvez. Sin embargo, la situación tomó mayor fuerza cuando el portal 'Show.pe' difundió una imagen en la que ambos aparecen abrazados dentro de una piscina, lo que incrementó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

En ese contexto, el programa digital buscó la versión de Brian Rullan, aún esposo de la conductora, quien fue consultado sobre la relación entre la madre de sus hijos y el joven. El empresario mexicano sorprendió al asegurar que tiene mayor conocimiento de la situación de lo que se ha difundido públicamente, aunque evitó entrar en detalles.

"¿Qué te digo? Estamos separados, casados pero separados. Pero es su tema, ¿qué quieres que te diga? (¿Pero tú tenías conocimiento?) Yo tengo conocimiento desde hace mucho, de muchas cosas más que ustedes, pero no voy a meterme en su vida personal y tampoco se lo voy a decir a ustedes. Pero han hecho su tarea más o menos bien", declaró.

Por otro lado, Rullan remarcó que la exMiss Perú es libre de manejar su vida personal como considere, aunque expresó preocupación por el impacto que esta situación podría tener en sus hijos.

"Ella nunca se imaginó lo que iba a salir, pero déjenla en paz, déjenla vivir su vida (¿Su vida con Sebastián?) su vida (...) No me involucra, todo el tema me da pena y lástima. ¿Qué me preocupa a mí? todo lo que van a ver mis hijos a futuro", agregó.

Asimismo, tras ser consultado sobre por qué Laura Spoya no quería hacer público su relación amorosa con Sebastián Gálvez, el empresario mexicano fue directo: "Es decisión de ella si no quiere oficializarlo".

Magaly Medina destruye a Laura Spoya por no aceptar su relación

Ante la difusión de las imágenes de Laura Spoya en Jamaica junto al 'chibolo', Magaly Medina opinó que la conductora habría intentado mantener el vínculo en reserva por vergüenza. Asimismo, criticó su reacción frente a la prensa, luego de que señalara que "no le da la gana" oficializar la relación. Por ello, la 'Urraca' le pidió asumir las consecuencias de sus actos.

"Se pone bastante agresiva. Tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos porque por algo eres adulta. Si te vas a Jamaica a esconderte con tu vacilón de turno, con tu saliente de turno, al que no quieres lucirlo porque te avergüenza, porque es muy chibolo, pero bueno, te gusta por otras cosas. Entonces, asumes; si te descubren, asumes que te estás dando un tentempié, un bocadito, un good time. Pero no te pones agresiva con las personas que solo intentamos hacer un trabajo", expresó la periodista, evidenciando su desacuerdo con la actitud de Spoya.

En conclusión, las declaraciones de Brian Rullan solo aumentaron la tensión del caso, al dejar entrever que conocía desde hace tiempo la situación entre su aún esposa Laura Spoya y el joven Sebastián Gálvez.