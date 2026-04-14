María Pía Vallejos minimiza a Maju Mantilla y respalda a Gustavo Salcedo: "Sobre lo que diga ella, no opino"

María Pía Vallejos decidió hablar fuerte y claro sobre su relación con Gustavo Salcedo, en medio de las declaraciones de Maju Mantilla. La veterinaria no se guardó nada y dejó en claro que no le afecta lo que diga la ex Miss Perú.

María Pía Vallejos marca distancia de Maju y respalda a Gustavo

Todo comenzó luego de que Maju negara que su aún esposo tenga un vínculo sentimental con María Pía. Sin embargo, la joven salió al frente para desmentir esa versión y contar cómo está realmente la situación.

A través de una conversación con "América Hoy" y mensajes en redes, María Pía dejó claro que no piensa opinar sobre Maju y que su enfoque está en su relación con Gustavo. La veterinaria confirmó que sí hay un vínculo y que ambos están viviendo un momento tranquilo, lejos de lo que se dice.

"El mismo dijo en sus declaraciones que ya no viven en la misma casa. Pero como te digo, sobre lo que ella diga no tengo nada que opinar... Gustavo tiene claro lo que quiere y por eso fue que salió a hablar, solo que por el momento queremos disfrutar esta bonita etapa y estar tranquilos, nadie está haciendo nada malo ni tampoco se está escondiendo", escribió.

La situación se volvió más comentada cuando Gustavo Salcedo y Maju Mantilla fueron captados juntos yendo a votar. Esto hizo pensar a muchos que la historia entre ellos no había terminado. Pero María Pía no dudó en responder a estas especulaciones y restarle importancia.

"Claro, siempre van a especular y tratar de encontrar el fallo. Me parece que él dejó en claro la situación y no hay más vuelta que darle", comentó.

Además, aseguró que confía plenamente en lo que siente Gustavo. Sus palabras han generado debate, ya que muchos siguen atentos a lo que pasa entre los tres.

"Mi vínculo es con Gustavo y estoy segura de sus sentimientos.. pero al final cada uno sacará sus propias conclusiones", agregó.

Lo defiende y habla de su relación

Lejos de incomodarse, María Pía también habló bien de Gustavo y destacó lo que viven juntos. Para ella, lo importante es el presente. Sus declaraciones muestran que está firme en su postura y enfocada en su relación.

"Gustavo es una buena persona, a pesar de que le hayan hecho mala prensa. Compartimos muchas cosas en común y disfrutamos el tiempo juntos. Creo que eso es lo importante, de igual manera se lleva un día a la vez, porque nadie sabe qué pueda pasar mañana", expresó.

En conclusión, María Pía Vallejos dejó claro que no le importa lo que diga Maju Mantilla y que sigue adelante con Gustavo Salcedo. Mientras uno niega y otra confirma, la historia sigue dando de qué hablar. Por ahora, todo apunta a que la polémica está lejos de terminar.