Maju Mantilla NIEGA que María Pía sea saliente de Gustavo Salcedo: "Actualmente no están saliendo"

Hace unos días, Gustavo Salcedo habría confirmado que estaría saliendo oficialmente con María Pía Vallejos tras ser captado en un viaje con Maju Mantilla a Colombia. Ahora, la exreina de belleza afirma que el padre de sus hijos le dijo que actualmente no sale con la veterinaria.

¿Gustavo Salcedo no sale con María Pía actualmente?

Durante las votaciones en las elecciones generales 2026, el programa 'Amor y Fuego' entrevistó a Maju Mantilla donde fue consultada sobre la reciente oficialización de Gustavo Salcedo a María Pía Vallejos como saliente, pero la exreina de belleza desmiente y señala que la veterinaria no sería la saliente actual del padre de sus hijos.

"Ustedes no han entendido bien, les dijo que sí había salido con ella, actualmente no (Yo le hice una pregunta directa si es su saliente oficial) Eso es lo que me dijo (¿Es cierto que han quedado como padres y con una buena relación?) Estamos bien, todo va bien entre nosotros, nos vemos prácticamente todos los días, tenemos una buena relación, es una etapa y todo a su tiempo", declaró.

Maju Mantilla afirma que Gustavo le cuenta todo

Ante aquella respuesta, Maju Mantilla fue consultada sobre la visita que realizó el padre de sus hijos a la veterinaria hace unos días cuando le realizaron la entrevista, pero ella responde que sí tenía conocimiento porque él le cuenta absolutamente todo.

"Él me había dicho. No voy a decir por qué, es un tema entre nosotros, pero él siempre me cuenta todo. Actualmente no está saliendo con ella, eso es lo que me ha dicho", señala con mucha confianza.

Así mismo, la modelo señala sobre la buena relación que lleva con Gustavo Salcedo afirmando que todo estaría avanzando paso a paso y que aún se seguirían amándose con un deseo de seguir juntos no solo como familia, sino como pareja.

"Estamos haciendo las cosas paso a paso. Para mí es una persona sumamente importante. No saben lo que hablamos todos los días. siempre expresamos nuestros sentimiento, nos amamos, sí. Creo que todo a su tiempo. Siempre hemos expresado nuestro deseo de estar juntos", agregó al final.

De esta manera, Maju Mantilla señala que la prensa no entendió las declaraciones de Gustavo Salcedo y que actualmente, él no estaría saliendo con María Pía Vallejos. Incluso, afirma que el padre de sus hijos le cuenta todo lo que hace y si bien no retomaron su relación amorosa, estarían tomándolo de poco a poco.