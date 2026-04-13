Hermana de Samahara Lobatón le lanza dura advertencia tras quedarse al cuidado de sus hijos: "Cállate la boca"

Samahara Lobatón se ha posicionado como una de las participantes más polémicas de 'La Granja VIP' debido a sus constantes enfrentamientos dentro del reality. En una reciente transmisión en vivo, la influencer protagonizó un tenso momento al reencontrarse brevemente con su hermana, Melissa Lobatón, quien no dudó en llamarle la atención por su comportamiento.

Melissa Lobatón parcha a Samahara

Samahara Lobatón salió momentáneamente del encierro de 'La Granja VIP' para cumplir con su derecho a voto en las Elecciones 2026, luego de permanecer cerca de un mes en el reality. Durante esta salida, la influencer tuvo su primer contacto con el público y protagonizó un breve reencuentro con sus hijos, Asael y Ainara, quienes actualmente están bajo el cuidado de su hermana, Melissa Lobatón.

El momento también dejó en evidencia la percepción del público sobre su participación en el programa, marcada por enfrentamientos con otros concursantes como Pamela López y Paul Michael. En medio del encuentro, su hermana menor intentó ser discreta, pero no dudó en aconsejarle que modere su comportamiento dentro del reality.

"Cierra tu boca, la estás cag*** horrible, te estás ganando un hate increíble. Cállate la boca. Cierra tu boca, la estás cag*** horrible huev***. Cuídate. Cierra tu boca", le dijo la chef pastelera, dejando en claro su preocupación por la imagen que Samahara viene proyectando ante el público.

En medio de la escena, mientras la influencer se encontraba en el bus junto a sus compañeros, una seguidora también intervino para advertirle sobre su entorno dentro del programa.

"¡Samahara, no confíes en nadie! ¡Tú eres tú!", le gritó, sumándose a las reacciones que ha generado su participación.

El tenso episodio reflejó que la polémica en torno a Samahara Lobatón no solo se desarrolla dentro del reality, sino también fuera de cámaras, donde su comportamiento continúa siendo objeto de críticas.

Samahara Lobatón fue abordada por sus haters

Samahara Lobatón pasó de recibir el calor del público a vivir un momento incómodo al ser increpada por varias personas en la vía pública. Las cámaras de 'La Granja VIP' captaron cómo, pese a algunas muestras de apoyo, un grupo de transeúntes le lanzó duras críticas sin filtro, evidenciando el rechazo que ha generado su comportamiento y la tensión que rodea su participación fuera de la casa.

"¡Mentirosa, todo el Perú sabe que eres una mentirosa, cizañosa! El team reales está fuerte. ¡Samahara mentirosa, eres una mentirosa, todo el Perú se ha dado cuenta!", "Mentirosa, te vamos a botar", le gritaron delante de todos, mientras la influencer evitaba responder.

En conclusión, la participación de Samahara Lobatón en 'La Granja VIP' continúa generando polémica tanto dentro como fuera del reality, con reacciones divididas del público y constantes cuestionamientos a su comportamiento, incluso por parte de su hermana, Melissa Lobatón, quien le ha llamado la atención sobre su actitud en la competencia.