Paul Michael y Pamela López vuelven a pelear en reality: "Me da miedo en que te has convertido"

En el programa 'La Granja VIP' ha causado algunos problemas entre Paul Michael y Pamela López al convivir con otros artistas y estar sin conexión con el mundo exterior. La pareja ha tenido varias discusiones y reconciliaciones en las últimas semanas.

Pamela López y Paul Michael discuten

El programa 'La Granja VIP' ha iniciado hace un mes aproximadamente donde varios participantes luchan en diferentes juegos y convivencia para ganar el cuantioso premio. Varios de los faranduleros han llamado la atención, pero Pamela López y Paul Michael han estado siempre dentro de la polémica.

En las últimas semanas, la pareja parece no llevarse muy bien y a pesar de que se reconcilian, vuelven a pelear. Esta vez, la cantante y el influencer esperaron al anochecer y alejarse de sus compañeros para discutir nuevamente sobre sus diferencias.

"Es justo que me quieras dejar así de mal? quiere manipular información (...)Me da miedo esta Pamela que te has convertido", le menciona Paul Michael a su pareja.

Es así como Pamela López señala que no sería cierto las acusaciones que él le hace y le reclama en ese momento, por no dejarle hablar. Después, señala que no desea hacer más grande el problema y no entrar a detalles, para dejar de discutir en un programa que los graba las 24 horas del día.

"Yo no te quiero dejar mal, ese es tu pensamiento, nadie quiere manipular, déjame hablar, no he terminado de hablar. Asu que terrible que una mujer no pueda hablar. Te estoy diciendo hace rato, no quiero entrar en detalles, porque no quiero que se agrande. Lo que quiero es darte un abrazo y un beso, decir 'ya pasó'. Te he dicho 'discúlpame si te he lastimado', peor yo también he estado lastimada por una tontería. Si lo entiendes sería lindo, sino vas agrandar un problema", declaró.

Llegan a reconciliarse

Después de varios minutos de conversar en el patio de la granja, la influencer Pamela López y Paul Michael llegaron a disculparse mutuamente donde expresaron que se tratarán mejor. Ambos revelan que pasan por momentos de tensión dentro del lugar.

De esta manera, Pamela López y su pareja Paul Michael llegaron a buenos términos tras pelearse nuevamente en el reality 'La Granja VIP'. Ambos ingresaron luciendo totalmente enamorados en sus redes sociales, pero dentro del programa han discutido en muchas ocasiones afirmando sus diferencias por falta de madurez y comprensión sobre ellos mismos.