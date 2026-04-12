Cantante de Zaperoko reveló cómo conoció a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia le da consejo: "Cuídala mucho"

Daniela Darcourt volvió al centro de la atención tras ser vinculada con el salsero Juan Andrés Abarca. La especulación surgió por un video donde ambos comparten un momento cercano en una presentación. Ante el revuelo, el integrante de Zaperoko se pronunció y Yahaira Plasencia intervino con un consejo que no pasó desapercibido.

Cercanía en escenarios y primeras declaraciones

Durante su participación en el programa El Reventonazo de la Chola, Juan Andrés Abarca fue consultado directamente sobre su vínculo con Daniela Darcourt. Aunque evitó confirmar una relación amorosa, sí ofreció detalles sobre cómo se conocieron, dejando en claro que existe una conexión previa.

"Ella (Daniela Darcourt) siempre ha sido amiga de los chicos de Zaperoko y justo fui al bus y me la presentaron. Sabía quién era", contó el cantante, recordando el primer encuentro que se dio en la boda de Angie Chávez, evento en el que su agrupación estuvo a cargo de la música.

Además, el artista reveló que fue él quien tomó la iniciativa para iniciar contacto fuera del escenario. "Fue por Instagram y su cumpleaños viene pronto y le dije: 'Pobre que no me invites a tu cumpleaños'", comentó entre risas, dejando entrever una interacción cercana y amistosa.

En medio de la conversación televisiva, la conductora pidió la opinión de Yahaira Plasencia, quien no dudó en dar una recomendación al cantante ante la posibilidad de que exista algo más que amistad con Daniela Darcourt.

"Creo que Daniela es bastante inteligente y conoce el medio porque hay personas buenas y no buenas. Le diría que la cuide mucho en todo sentido. La prensa te va a seguir buscando y le aconsejo cuidarla", expresó la salsera.

Sus palabras reflejan la experiencia en el mundo del espectáculo y la exposición constante a la que están sometidos los artistas, especialmente cuando su vida personal se convierte en tema de interés público.

¿Cuándo inició los rumores de relación de Daniela Darcourt con vocalista de Zaperoko?

Todo comenzó cuando se viralizó un clip donde el salsero le canta "Lobo domesticado". Daniela se acercó sonriente, disfrutó el momento y hasta recibió un beso en la mano. Desde ahí, las redes no han dejado de especular.

Las imágenes mostraron una cercanía que no pasó desapercibida. La química entre ambos fue evidente y los fans no tardaron en reaccionar. Ante esto, Juan Abarca fue consultado por el programa "América Hoy" y respondió sin problemas. Lejos de incomodarse, dejó ver que hay una conexión especial con la cantante.

"(¿Cómo están ustedes?) Bien, sé que le gustan esas canciones. Le tengo una gran admiración que dedicarle las dos canciones que le gustan. 'Lobo' y 'Siempre Seré'", comentó.

Pero el momento clave llegó cuando le preguntaron si entre ellos hay algo más que amistad. Su respuesta fue directa y dejó mucho que pensar. Sin embargo, cuando le insistieron si se trata de una relación amorosa, prefirió no afirmarlo del todo, aunque tampoco lo negó.

"¿Hay una conexión especial con Dani?) Lo que se ve no se pregunta, nada más. (¿Qué quiere decir? ¿Que hay una relación amorosa entre ustedes?) No, no sé si amorosa, pero como te digo, lo que se ve no se pregunta, nada más", soltó.

En conclusión, la cercanía entre Daniela Darcourt y Juan Andrés Abarca ha generado una ola de comentarios que, por ahora, se mantienen en el terreno de la especulación. Aunque el cantante no confirmó una relación amorosa, tampoco la descartó, dejando abierta la interpretación del público.