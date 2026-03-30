Orquesta Candela y Daniela Darcourt estrenan 'Sigo enamorado de ti': Video oficial ya está disponible

La querida agrupación de cumbia, Orquesta Candela, liderada por Víctor Yaipén, ha unido fuerzas con Daniela Darcourt para presentar su más reciente tema 'Sigo enamorado de ti'. Este lanzamiento ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Orquesta Candela y Daniela Darcourt lanzan 'Sigo enamorado de ti'

A puertas de celebrar su 35 aniversario, Orquesta Candela alcanza un nuevo hito al colaborar con la artista más querida del país. La agrupación monsefuana sorprende a los amantes de la cumbia peruana con el lanzamiento de 'Sigo enamorado de ti' junto a la gran Daniela Darcourt, máxima exponente de la salsa y nominada al Latin Grammy.

Orquesta Candela celebra esta colaboración que destaca por la esencia de Daniela Darcourt, quien aporta una mezcla única de alegría y melancolía junto a la voz de Billy Yaipén. 'Sigo enamorado de ti' es un tema de desamor con el que muchos se sentirán identificados, especialmente aquellos que han atravesado historias similares.

"Es la primera vez que alguien hace mi corazón llorar. Pensé olvidarte, no; mi sueño siempre fuiste tú. Amor, si un día tú regresas, yo siempre estaré aquí. La vida es así, quizás no vuelves más a mí. Desesperado estoy por ti y no encuentro un lugar donde esconderme de todo este dolor; sigo enamorado de ti", expresa parte de la letra.

Esta canción promete convertirse en la favorita de las radios y las fiestas, donde el baile sirve como terapia para el corazón. Con esta colaboración, Orquesta Candela y Daniela Darcourt dejan la vara muy alta en la escena nacional. El videoclip oficial de 'Sigo enamorado de ti' ya está disponible en el canal de YouTube de la agrupación.

Videoclip de 'Sigo Enamorado de ti'

El video oficial nos muestra a una Daniela Darcourt deslumbrante, luciendo un vestido de lentejuelas plateadas que brilla bajo las luces verdes y neones de un escenario vibrante. Pero más allá del brillo exterior, lo que realmente captura la atención es la fuerza interpretativa de la cantante.

Daniela Darcourt demuestra, una vez más, por qué es una de las voces más versátiles del país, adaptando su potencia salsera a los ritmos de la cumbia. Por su parte, Orquesta Candela aporta ese ritmo tropical que ha hecho bailar a generaciones.

Tras el rotundo éxito de 'Sin Testigos', que lidera los rankings radiales en el Perú, Orquesta Candela continúa imparable con nuevas colaboraciones para proyectar la cumbia a nivel nacional e internacional. A un año de la partida de su fundador, Víctor Yaipén Uypán, la agrupación prepara grandes sorpresas para este 2026 en el marco de su 35 aniversario.

En resumen, Orquesta Candela y Daniela Darcourt estrenaron 'Sigo enamorado de ti'. El videoclip oficial ya se encuentra disponible en YouTube para todos aquellos que deseen disfrutar de este gran lanzamiento cargado de sentimiento.