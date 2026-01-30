Orquesta Candela presenta "Sin Testigos" junto a Elvis Crespo: "Es el inicio de la internacionalización"

Orquesta Candela vivió una jornada inolvidable al presentar en exclusiva su nuevo tema "Sin Testigos", una potente colaboración junto al reconocido cantante internacional Elvis Crespo. El lanzamiento se realizó este viernes 30 de enero durante su visita a "El Súper Show de la Karibeña", donde la emoción, la música y el orgullo familiar se sintieron en cada momento.

La agrupación peruana celebró este estreno como uno de los pasos más importantes de su carrera, ya que marca el inicio de su proyección internacional. Con mucha alegría, los hermanos Yaipén compartieron detalles del proceso, la grabación y el emotivo significado que tiene este tema para toda la familia.

Orquesta Candela estrena "Sin Testigos" junto a Elvis Crespo

Orquesta Candela vivió un momento histórico este viernes 30 de enero al presentar en exclusiva su nuevo tema "Sin Testigos", una potente colaboración junto al reconocido cantante internacional Elvis Crespo. El estreno se realizó en vivo durante su visita a "El Súper Show de la Karibeña", donde la emoción, el orgullo y la alegría se apoderaron de la cabina.

Durante su participación en el programa radial, Donald Yaipén expresó su felicidad por finalmente mostrar este proyecto al público. Además, el tema tiene un valor especial, ya que fue trabajado como parte del homenaje al recordado Víctor Yaipén, fundador de la orquesta y figura clave de la cumbia peruana.

"Muy contento, de verdad que hoy día es un día que lo esperábamos por mucho tiempo porque teníamos ya este trabajo ya hace 10 meses aproximadamente, pero bueno, hoy día es el día. Hoy día es el gran día, hoy día es un día especial para todos nosotros. Hoy vamos a hacer el lanzamiento de un feat que hicimos en el homenaje a mi padre Víctor Yaipén", señaló Donald con entusiasmo.

La emoción fue creciendo conforme avanzaba la entrevista, mientras los integrantes daban pistas sobre el artista internacional con quien habían trabajado. Finalmente, confirmaron que se trataba nada menos que de Elvis Crespo, generando aplausos y gran expectativa entre los oyentes.

El estreno de "Sin Testigos" no solo representa una nueva canción, sino un paso firme hacia la internacionalización de Orquesta Candela. La colaboración con Elvis Crespo se logró luego de intensas gestiones y un viaje a Colombia, donde se realizó la grabación en los estudios de Sony Music. Víctor Yaipén contó detalles de cómo se dio este importante encuentro musical.

"Nos sentimos felices, contentos de poder hacer este feat. Estuvimos reunidos con él en Colombia, en las oficinas de Sony Music, que fue donde grabamos. Súper bien, chévere, excelente, lo máximo, y estamos preparando también otras colaboraciones. Estamos centrados totalmente en esta colaboración con el gran Elvis Crespo. La gente dice que es IA, no. Es 100% real", dijo Victor Yaipén.

El cantante también sorprendió al revelar que la canción fue compuesta hace casi dos décadas, pero recién ahora logra alcanzar su versión soñada. El lanzamiento se realizó en primicia mundial durante el programa, donde los integrantes no dudaron en bailar y cantar al ritmo de este nuevo éxito, contagiando alegría al público.

"Es algo que en realidad nos llena de alegría que en realidad sea la reactualización con un grande como Elvis Crespo", añadió.

El emotivo mensaje a Víctor Yaipén Uypán

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando Víctor Yaipén dedicó unas palabras a su padre Víctor Yaipén Uypán, resaltando el legado familiar y el camino que están siguiendo. Sus palabras emocionaron y reforzaron el mensaje de unión, respeto y amor por el público que caracteriza a la agrupación.

"Papá, lo estamos logrando, papá, estamos llegando donde tú querías, este es el inicio de Orquesta Candela, de una internacionalización. Viejito, te amamos, te adoramos. Y queremos decirte que tu legado va a seguir porque eso fue lo que nos enseñaste en unión familiar y sobre todo con amor al público... Viejito, lindo, este es el inicio de la internacionalización de Orquesta Candela, con mucho cariño para ti en el cielo", expresó con la voz entrecortada.

En conclusión, con el estreno de "Sin Testigos", Orquesta Candela reafirma su crecimiento artístico y su proyección internacional. La colaboración con Elvis Crespo no solo consolida su trabajo musical, sino que representa un homenaje al legado familiar y al esfuerzo de muchos años. Este nuevo paso confirma que la cumbia peruana sigue cruzando fronteras a escenarios cada vez más grandes.