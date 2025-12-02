RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡Épico!

Orquesta Candela estrena nueva versión de 'Angustia' junto a Tony y Mimy Succar

La reconocida agrupación fusionó su cumbia con la maestría y percusión de Tony y Mimy Succar en un emotivo video grabado en vivo durante el homenaje a Víctor Yaipén.

Orquesta Candela junto a Tony y Mimy Succar estrenan 'Angustia'.
Orquesta Candela junto a Tony y Mimy Succar estrenan 'Angustia'. (Difusión)
02/12/2025

La agrupación peruana Orquesta Candela sorprendió con una nueva interpretación del clásico 'Angustia', potenciada por el talento y la esencia musical de Tony y Mimy Succar. Conoce todos los detalles sobre este lanzamiento, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Estreno del tema 'Angustia'

La orquesta de cumbia Orquesta Candela se reinventó y sorprendió al público al unirse con los ganadores del Grammy, Tony y Mimy Succar, para dar una dimensión épica y desgarradora al popular tema 'Angustia'. El resultado es una fusión musical que ya se posiciona como una de las mejores colaboraciones del año.

Esta colaboración es una cumbia de gran calidad que fusiona instrumentos andinos como la zampoña, el charango y la quena, todo en homenaje al patriarca, Víctor Yaipén. Con la poderosa percusión de Tony Succar aportando ritmo y el sentimiento de las voces de Mimy Succar y Billy Yaipén, la pieza musical alcanza un resultado emotivo y auténtico.

Donald Yaipén, productor musical de reconocidos artistas peruanos y extranjeros, expresó su satisfacción por concretar esta fusión junto a un talento mundial como Tony Succar. Billy y Víctor destacaron que colaborar con músicos de nivel internacional enriquece la cumbia peruana y reafirma su deseo de que Orquesta Candela alcance proyección global, impulsando juntos el género hacia un nuevo nivel.

Leslie Shaw y Orquesta Candela revelan cómo nació 'La Angurrienta': "Fue en un evento de La Karibeña"
Lee también

Leslie Shaw y Orquesta Candela revelan cómo nació 'La Angurrienta': "Fue en un evento de La Karibeña"

Orquesta Candela, ahora liderada por los hijos de su fundador, invitó a Tony y Mimmy Succar a un homenaje multitudinario donde más de 20 mil personas corearon sus grandes éxitos. Víctor, Donald y Billy siguen impulsando la cumbia peruana a nivel internacional y apuestan por esta fusión con la familia Succar, dos dinastías de gran trayectoria en el país y Latinoamérica.

Ganadores del Grammy: Tony y Mimy Succar

El histórico triunfo de Tony Succar y Mimy Succar en la ceremonia de los Grammy 2025 marcó un hito para la música peruana. Madre e hijo se convirtieron en los primeros artistas del país en obtener el premio a Mejor Álbum Tropical Latino.

 "Estoy muy emocionada, muchísimas gracias a Dios y a la Academia. Yo soy nueva en esto. Esto es para el Perú, para mi papá", dijo Mimy Succar.

¡Lo nuevo! Orquesta Candela estrena 'El Pájaro Amarillo' recreando la vida de Víctor Yaipén Uypán
Lee también

¡Lo nuevo! Orquesta Candela estrena 'El Pájaro Amarillo' recreando la vida de Víctor Yaipén Uypán

De esta forma, con esta colaboración, Orquesta Candela reafirmó su compromiso por seguir innovando sin perder la esencia que la caracteriza. La nueva versión de 'Angustia' junto a Tony y Mimy Succar marca un paso importante en su evolución musical y promete conquistar a nuevas generaciones de oyentes.

Temas relacionados angustia cumbia mimy succar orquesta candela Tony Succar

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

últimas noticias
Karibeña