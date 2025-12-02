Orquesta Candela estrena nueva versión de 'Angustia' junto a Tony y Mimy Succar

La agrupación peruana Orquesta Candela sorprendió con una nueva interpretación del clásico 'Angustia', potenciada por el talento y la esencia musical de Tony y Mimy Succar. Conoce todos los detalles sobre este lanzamiento, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Estreno del tema 'Angustia'

La orquesta de cumbia Orquesta Candela se reinventó y sorprendió al público al unirse con los ganadores del Grammy, Tony y Mimy Succar, para dar una dimensión épica y desgarradora al popular tema 'Angustia'. El resultado es una fusión musical que ya se posiciona como una de las mejores colaboraciones del año.

Esta colaboración es una cumbia de gran calidad que fusiona instrumentos andinos como la zampoña, el charango y la quena, todo en homenaje al patriarca, Víctor Yaipén. Con la poderosa percusión de Tony Succar aportando ritmo y el sentimiento de las voces de Mimy Succar y Billy Yaipén, la pieza musical alcanza un resultado emotivo y auténtico.

Donald Yaipén, productor musical de reconocidos artistas peruanos y extranjeros, expresó su satisfacción por concretar esta fusión junto a un talento mundial como Tony Succar. Billy y Víctor destacaron que colaborar con músicos de nivel internacional enriquece la cumbia peruana y reafirma su deseo de que Orquesta Candela alcance proyección global, impulsando juntos el género hacia un nuevo nivel.

Orquesta Candela, ahora liderada por los hijos de su fundador, invitó a Tony y Mimmy Succar a un homenaje multitudinario donde más de 20 mil personas corearon sus grandes éxitos. Víctor, Donald y Billy siguen impulsando la cumbia peruana a nivel internacional y apuestan por esta fusión con la familia Succar, dos dinastías de gran trayectoria en el país y Latinoamérica.

Ganadores del Grammy: Tony y Mimy Succar

El histórico triunfo de Tony Succar y Mimy Succar en la ceremonia de los Grammy 2025 marcó un hito para la música peruana. Madre e hijo se convirtieron en los primeros artistas del país en obtener el premio a Mejor Álbum Tropical Latino.

"Estoy muy emocionada, muchísimas gracias a Dios y a la Academia. Yo soy nueva en esto. Esto es para el Perú, para mi papá", dijo Mimy Succar.

De esta forma, con esta colaboración, Orquesta Candela reafirmó su compromiso por seguir innovando sin perder la esencia que la caracteriza. La nueva versión de 'Angustia' junto a Tony y Mimy Succar marca un paso importante en su evolución musical y promete conquistar a nuevas generaciones de oyentes.