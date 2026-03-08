Masiel Málaga reveló como conoció al 'Churrito' Hinostroza: "Ha sido un tipazo conmigo"

La cantante de salsa Masiel Málaga y el exfutbolista Hernán Hinostroza volvieron a captar la atención pública en medio de rumores de ruptura. Sin embargo, ambos dejaron claro que su relación continúa firme. En una reciente aparición televisiva, la artista reveló detalles poco conocidos sobre cómo comenzó su historia con el deportista.

Masiel Málaga cuenta cómo empezó su relación con el "Churrito"

Durante su participación en el programa humorístico El Reventonazo de la Chola, Masiel Málaga fue consultada sobre el origen de su relación con Hernán Hinostroza. La cantante reveló que trabajó en un local de eventos que pertenecía al exfutbolista, lo que permitió que ambos se conocieran y desarrollaran una amistad cercana.

Según explicó, Hinostroza la apoyó en una etapa importante de su carrera, cuando aún no contaba con una orquesta consolidada. Ese respaldo profesional contribuyó a fortalecer la confianza entre ambos.

"Nosotros nos conocemos hace unos años somos amigos. somos patazas. El tiene un local y nos ha contratado desde que yo no tenía una orquesta completa y el con su marca nos daba la oportunidad. Siempre ha sido un tipazo conmigo", comentó la salsera durante la entrevista.

Más adelante, la artista también respondió a la pregunta sobre si en algún momento sospechó que el exjugador sentía algo más que amistad por ella. Málaga aseguró que durante mucho tiempo se consideraron solo amigos y que la relación sentimental surgió de manera natural con el paso del tiempo.

"Siempre nos vimos como amigos siempre nos llevamos muy bien y hasta el momento seguimos siendo amigos también", explicó.

Las declaraciones de la cantante llegan luego de que en redes sociales circularan especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la pareja. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que mantienen una relación estable y basada en la amistad que construyeron durante años.

¡Evento terminó con ráfaga de balas!

Masiel Málaga decidió ofrecer un espectáculo público el pasado 4 de marzo fuera de los escenarios tradicionales, en medio del estado de emergencia decretado en la provincia del Callao ante el incremento de hechos delictivos. A través de sus historias de Instagram, la cantante comunicó su decisión de acercarse a su público.

"Se me antojó hoy cantarles sin que sea en un local. Así que hoy los veo en la única de la Perla (Callao) a las 8:00 p.m. Con toda mi banda", fue lo que escribió en una de sus historias de Instagram.

Masiel Málaga anunció concierto gratis.

Lo que inicialmente había sido anunciado como un encuentro festivo terminó tomando un giro inesperado luego de que se difundieran reportes sobre una balacera durante el evento. De acuerdo con la cuenta informativa Prensa Chalaca, el espectáculo se interrumpió de forma abrupta cuando se escucharon disparos entre el público

"Una balacera reportada en Bellavista alertó evento dónde se presentaba la salsera Masiel Málaga, cuándo uno de sus seguridad se percató de un hombre de gorra celeste portando un arma de fuego, lo que alertó a los efectivos de seguridad, acabando el evento de esta manera", escribió el medio en su cuenta de Facebook.

A pesar de los rumores sobre su vida sentimental y del incidente ocurrido durante su reciente presentación en el Callao, Masiel Málaga continúa enfocada en su carrera musical y en su relación con Hernán Hinostroza. La cantante ha dejado claro que su historia con el exfutbolista se construyó a partir de una amistad sólida que con el tiempo evolucionó hacia un romance.