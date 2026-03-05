Masiel Málaga, novia del 'Churrito', realiza concierto gratis en Callao y termina en balacera

El anuncio de Masiel Málaga sobre un concierto gratuito en las calles del Callao provocó una fuerte reacción en redes sociales y en medios locales, donde varios usuarios cuestionaron la realización del evento en el actual contexto.

¡Evento terminó con ráfaga de balas!

Masiel Málaga decidió ofrecer un espectáculo público el pasado 4 de marzo fuera de los escenarios tradicionales, en medio del estado de emergencia decretado en la provincia del Callao ante el incremento de hechos delictivos. A través de sus historias de Instagram, la cantante comunicó su decisión de acercarse a su público.

"Se me antojó hoy cantarles sin que sea en un local. Así que hoy los veo en la única de la Perla (Callao) a las 8:00 p.m. Con toda mi banda", fue lo que escribió en una de sus historias de Instagram.

Masiel Málaga anunció concierto gratis.

Lo que inicialmente había sido anunciado como un encuentro festivo terminó tomando un giro inesperado luego de que se difundieran reportes sobre una balacera durante el evento. De acuerdo con la cuenta informativa Prensa Chalaca, el espectáculo se interrumpió de forma abrupta cuando se escucharon disparos entre el público.

"Una balacera reportada en Bellavista alertó evento dónde se presentaba la salsera Masiel Málaga, cuándo uno de sus seguridad se percató de un hombre de gorra celeste portando un arma de fuego, lo que alertó a los efectivos de seguridad, acabando el evento de esta manera", escribió el medio en su cuenta de Facebook.

¿Masiel Málaga se pronunció al respecto?

Imágenes difundidas por Prensa Chalaca registran el momento en que la cantante y parte de su equipo se retiran del lugar tras el incidente. Según testimonios recogidos por ese medio, la rápida intervención del personal de seguridad habría permitido identificar al presunto autor de los disparos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el hecho dejó víctimas ni se han brindado detalles oficiales sobre posibles detenidos. Masiel Málaga tampoco se ha pronunciado públicamente luego de lo sucedido.

En resumen, pese a que Masiel Málaga tuvo buenas intenciones al realizar un concierto gratis en Callao para sus seguidores, se debe tener en cuenta que actualmente se vive en un estado de emergencia y esto se debe respetar. Como se sabe, la artista ofreció el espectáculo el pasado 4 de marzo; sin embargo, la presentación terminó en tragedia luego de que se desatara una balacera en pleno show, según informó el portal Prensa Chalaca.