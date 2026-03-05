'Churrito' Hinostroza no descarta boda con Masiel Málaga y revela dónde se casaría: "Cuando ella decida"

La relación entre Hernán 'Churrito' Hinostroza y la cantante Masiel Málaga vuelve a dar de qué hablar. Luego de que circularan rumores sobre una posible separación, la pareja decidió aclarar todo y demostrar que su romance sigue firme.

Primero aparecieron juntos en un live de TikTok, donde ambos se mostraron cariñosos y bromearon frente a sus seguidores. Después, el exfutbolista conversó con el programa "América Hoy", donde habló sin filtros sobre su relación con la salsera y hasta sorprendió al mencionar la posibilidad de matrimonio.

'Churrito' Hinostroza defienda a Masiel Málaga

El popular 'Churrito' no dudó en defender a su pareja en una conversación con "América Hoy". Resaltó el esfuerzo que ha hecho Masiel para sacar adelante su carrera musical. Durante la entrevista, el exfutbolista también respondió a quienes cuestionan la popularidad de la cantante. Según contó, cada vez que salen juntos, el público la reconoce.

"Es una mujer de la cual yo me siento orgulloso porque tiene tres hermosos hijos, ella los mantiene sola, conozco toda su trayectoria. Ella no ha logrado nada de lo que está logrando por mí... Hoy en día digan que es en el NN, que si la paras en cualquier lugar no la reconocen. Yo te puedo asegurar de que lugar donde vamos, lugar donde a ella la reconocen más que a mí mismo", afirmó.

'Churrito' también explicó que muchas frases que Masiel dice en sus conciertos forman parte del show. Aseguró que él ya conoce ese estilo desde hace años.

"Yo a Masiel, la conozco hace mucho tiempo, hace muchos años. Desde los inicios que ella pensaba cantar en digital y todo lo que es el pezuñento, misio, feo. Todos sus guías que hace en sus shows yo las conozco", comentó.

Sobre los rumores de una supuesta crisis entre ellos, el exfutbolista aseguró que, como cualquier pareja, pueden tener discusiones, pero siempre logran superar los problemas. También dejó claro que estos momentos no significan que su relación esté en peligro.

"Como pareja, como seres humanos, nosotros podemos tener alguna discusión, uno puede reaccionar de una manera. Nos podemos equivocar mil veces porque somos personas imperfectas. Y si hemos tenido alguna discusión en algún momento, la hemos sabido superar y normal", explicó.

No descarta matrimonio con la salsera

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando le preguntaron directamente si pensaba casarse con Masiel Málaga. El exfutbolista respondió con tranquilidad y hasta reveló dónde sería la boda.

"Cuando ella decida, nos vamos a casar en Pachacútec, en Ventanilla. Tenemos proyectos personales, cada uno y los dos nos apoyamos en nuestras cosas. Cualquier momento, yo no descarto", señaló.

Mientras tanto, 'Churrito' contó que actualmente está enfocado en sus negocios y en nuevos proyectos fuera del fútbol. Señaló que sus apariciones en el escenario durante los conciertos de la salsera se dan de manera natural. Por último, descartó grabar un tema musical aprovechando la polémica.

"Hace mucho tiempo no juego fútbol. Estoy dedicado a mi negocio junto a mi hermano que tenemos un local, Cevichela... Hablaron que el mánager cobra porque me suba al escenario. Esas son cosas falsas. Todo eso se da de forma natural. Soy una persona extrovertida que me gusta baila (¿Te animarías a grabar un tema?) Ya tanto show, no. Estoy dedicado a otras cosas", explicó.

En conclusión, Hernán 'Churrito' Hinostroza dejó claro que su relación con Masiel Málaga sigue firme pese a los rumores. El exfutbolista defendió la carrera de la salsera, aseguró que se apoyan en sus proyectos y no descartó que en el futuro puedan llegar al matrimonio.