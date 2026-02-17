Laura Spoya sorprende con llamada a 'La Manada' tras operación por su accidente: "No voy a quedar inválida"

Laura Spoya volvió a comunicarse con su programa La Manada, que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, luego de someterse a una cirugía tras el fuerte accidente automovilístico que sufrió la madrugada del último viernes. A través de un enlace en vivo, la conductora tranquilizó a sus seguidores y aseguró que superó la etapa más crítica de su recuperación.

Laura cuenta detalles de su recuperación

Durante la transmisión, Spoya relató que recién había despertado debido a la fuerte medicación que recibió después de la intervención quirúrgica. Contó que su madre le avisó que el programa estaba al aire y decidió conectarse para agradecer las muestras de cariño.

"Recién he despertado porque me han tenido bien dopada. Me desperté porque mi mamá me dijo que estaban en programa, he visto que han estado rajando de mi pijama... Estoy un poco mejor después de la cirugía... ya me toca la recuperación que va ser lo más tedioso pero ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar, si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad, ya eso ya está fuera de riesgo", comentó.

La conductora reveló que los médicos le colocaron seis clavos en la espalda para estabilizar la lesión. Incluso, fiel a su estilo, bromeó sobre su nueva condición física.

"Hoy en la mañana me vinieron a limpiar las heridas, tengo seis huecos en la espalda, con mis seis clavos, soy una mujer biónica oficialmente, ya fuera de peligro y extrañándolos un montón y decirles a la gente de La Manada que estoy muy agradecida por todos los mensajes, pero he estado bien dopada", acotó Laura Spoya.

Además, explicó que probablemente recibirá el alta en los próximos días, aunque deberá seguir un tratamiento riguroso.

"Me dan de alta pasado mañana creo. Al final los clavos son un objeto externo al cuerpo, lo normal es que el cuerpo trate de sacarlos. Tengo que tener una medicación alta para que pueda cerrar. Me están enseñando a caminar correctamente, hay ciertos movimiento que ya no voy a poder hacer, tienen que comprarme una silla ergonómica", pidió entre risas.

Laura revela su impacto emocional tras el accidente

Más allá del aspecto físico, Spoya confesó que el episodio la afectó emocionalmente debido a la exposición mediática que generó su hospitalización. A pesar de eso recalcó estar tranquila.

"Emocionalmente estoy caga..., hasta el cul... Si bien es cierto he recibido apoyo de mucha gente que me quiere pero yo soy muy sensible en cuanto a lo mediático. Sí han pasado muchas situaciones que me han desconfigurado, creo que no ha habido ni un gramo de respeto, de empatía de ningún tipo. Hay gente que no comprende por qué he estado en UCI, no entienden la complejidad de la lesión que tuve, han llegado hasta a inventar que no tuve la cirugía y siguen haciendo historias. Estoy tratando de estar tranquila", dijo.

La conductora también señaló que los médicos le prohibieron ver televisión y usar TikTok para evitar que se altere emocionalmente durante su recuperación. Sin embargo, aseguró que regresará al programa en aproximadamente una semana para contar más detalles de lo ocurrido. Incluso, entre bromas, añadió: "Hasta vi un fantasma".

Laura Spoya afronta una recuperación exigente tras el accidente, aunque ya superó el riesgo más crítico. Con seis clavos en la espalda y un largo proceso de rehabilitación, mantiene el optimismo y el humor que la distinguen. Si bien el impacto mediático la afectó, prometió regresar pronto a La Manada.