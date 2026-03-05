Tilsa Lozano expone inesperada situación con Carlos Zambrano y muestra pruebas: "¿No estaba casado?"

Tilsa Lozano sorprendió al revelar que el futbolista Carlos Zambrano habría interactuado con una de sus publicaciones en redes sociales. Lo que empezó como una broma en el set generó revuelo cuando la modelo mostró pruebas en vivo. La situación llamó la atención porque el defensor de Alianza Lima está casado.

Tilsa Lozano revela interacción del futbolista

El momento ocurrió durante la reciente emisión del programa Mesa caliente, cuando los conductores conversaban sobre diversos temas del espectáculo. En medio de la charla, Tilsa Lozano interrumpió para compartir un detalle que había notado en sus redes sociales y que, según dijo, le resultó curioso.

"Escúchenme, ¿Carlos Zambrano está casado? Entonces no debería estar dándome like a las fotos", comentó entre risas, provocando de inmediato la reacción de sus compañeros en el set.

En un primer momento, el comentario fue tomado como una simple anécdota. Sin embargo, la conductora decidió respaldar sus palabras mostrando evidencias. Lozano tomó su celular y enseñó la interacción en directo para que uno de los panelistas pudiera revisarla frente a cámaras.

El creador de contenido Ric La Torre verificó la publicación y confirmó que el futbolista había reaccionado a una historia compartida por la conductora. La escena generó sorpresa entre los presentes y desató comentarios jocosos.

"Cómo recae ella con los futbolistas", bromeó el estilista Carlos Cacho, lo que provocó risas en el set.Ante la reacción de sus compañeros, Tilsa Lozano aclaró que la interacción no correspondía a una fotografía provocativa ni a una publicación sugerente, sino a una historia cotidiana que había subido a su cuenta personal.

Pese a la aclaración, la anécdota rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron el episodio y se preguntaron si se trataba simplemente de un gesto casual del jugador o de un desliz digital que terminó haciéndose público.

¿Quién es Marcia Succar, la esposa del futbolista Carlos Zambrano?

El episodio también volvió a poner en el foco mediático a Marcia Succar, esposa del futbolista de Alianza Lima. La empresaria e influencer de 31 años suele mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida familiar, aunque en redes sociales comparte parte de su estilo de vida.

En sus plataformas digitales, Succar muestra viajes, outfits de moda y distintos momentos personales, lo que ha captado la atención de miles de seguidores. Además, recientemente lanzó "Mi Gamarra", una aplicación móvil que busca facilitar la compra de productos del conocido emporio comercial limeño a través de dispositivos móviles.

La historia de amor entre Zambrano y Succar comenzó después de que el futbolista terminara una relación anterior. Con el tiempo consolidaron su vínculo y el 27 de diciembre de 2017 celebraron su matrimonio en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

Desde entonces, ambos han compartido varios momentos juntos en redes sociales, lo que ha generado interés entre los seguidores del jugador y de la influencer.

La revelación de Tilsa Lozano generó revuelo y volvió a colocar a Carlos Zambrano en la polémica. Aunque la conductora aseguró que solo fue una reacción a una historia cotidiana, el episodio despertó curiosidad entre los usuarios. Por ahora, el futbolista no se ha pronunciado al respecto.