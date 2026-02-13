Hugo García e Isabella Ladera confirman que tendrán un bebé juntos: "Mitad tuya, mitad mía"

La farándula se llenó de emoción luego de que Hugo García e Isabella Ladera confirmaran que serán padres con una tierna publicación en redes sociales. La pareja sorprendió a todos al compartir una romántica foto, donde se les ve abrazados mientras sostienen una ecografía.

Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé juntos

Hugo García e Isabella Ladera acaban de anunciar que serán padres con una tierna publicación en redes sociales. La pareja sorprendió a sus seguidores con una romántica foto en la playa, donde aparecen abrazados mientras muestran una ecografía, anunciando así la dulce espera de su primer bebé.

La imagen compartida por la pareja reflejó un momento íntimo y lleno de felicidad. En la fotografía se les ve muy unidos, disfrutando de la playa y mostrando con orgullo la ecografía, lo que confirmó la noticia que muchos ya sospechaban.

Isabella acompañó la publicación con una frase corta que tocó el corazón de sus seguidores. "mitad tuya, mitad mía, nuestro", escribió, generando miles de "me gusta" y comentarios en cuestión de horas.

Como era de esperarse, varias figuras del espectáculo no tardaron en felicitar a la pareja. Uno de los primeros en pronunciarse fue Mario Irivarren, amigo cercano de Hugo, quien dejó un mensaje muy emotivo. Luciana Fuster también se sumó a las felicitaciones y comentó con entusiasmo.

"Hermano de mi corazón! Felicitaciones para ti y para Isa! Van a ser unos excelentes padres. Los queremos mucho", escribió Mario, mostrando su alegría por la llegada del bebé. Luciana Fuster puso: "(emojis de enamorada) felicidadeseeessss", mientras que otros personajes de la farándula y miles de seguidores llenaron la publicación con corazones y buenos deseos.

Revelación previa minutos antes

Minutos antes del anuncio oficial, en el programa digital "Q bochinche!" ya se había soltado la primicia que sorprendió a muchos. Ric La Torre y Samuel Suárez, conocido como Samu, aseguraron que Hugo García estaba a punto de convertirse en papá junto a Isabella Ladera.

Todo empezó cuando lanzaron la noticia con suspenso. "¡Confirmado! Quién se convierte en padre este año es...", dijeron primero, para luego anunciar: "¡Hugo García!". Esto generó gran expectativa entre los seguidores de la pareja.

Incluso señalaron que Isabella Ladera habría sabido manejar muy bien su embarazo, evitando mostrar detalles que levanten sospechas en sus redes sociales. Según las fuentes del programa, el pequeño llegaría en los próximos meses, lo que ha emocionado a los seguidores de Hugo García.

"Es oficial. Esperen un par de horitas, que digo, minutos, porque se viene el anuncio oficial en redes sociales... Está muy enamorado. La fuente nos han dicho que él está viviendo el mejor momento. Y también nos ha contado que nacería entre el mes de abril y mayo", reveló Ric La Torre, destacando que el modelo estaría feliz con esta nueva etapa.

En conclusión, Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que serán padres con una emotiva foto que se volvió viral en redes sociales. La noticia ha sido celebrada por la farándula y sus seguidores, quienes esperan con emoción la llegada del bebé y esta nueva etapa llena de ilusión en la vida de la pareja.