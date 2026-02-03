Mamá de Hugo García se pronuncia ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: "Estaría recontra feliz"

Isabella Ladera y Hugo García vuelven al centro de la atención mediática tras intensificarse en redes los rumores de un posible embarazo. La difusión de videos virales desató especulaciones que llegaron a la televisión, motivando a Fabiola Silva, madre del exchico reality, a pronunciarse y aclarar su postura.

Mamá de Hugo García se pronuncia sobre los rumores

En una reciente emisión de América Hoy, Fabiola Silva fue consultada sobre el supuesto embarazo de Isabella Ladera y Hugo García. La madre del deportista señaló que, de confirmarse la noticia, sería muy feliz, aunque remarcó que se trata de una decisión que solo corresponde a la pareja.

"Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero eso ya es asunto de ellos. Yo sería feliz, imagínate, ¿quién no sería feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya", señaló con entusiasmo, sin confirmar ni desmentir el embarazo.

Asimismo, al ser consultada sobre si tendría alguna preferencia en cuanto al sexo del bebé, Fabiola Silva mantuvo una postura neutral y aseguró que lo más importante es que todo llegue en el momento adecuado.

"Lo que Dios mande. Si hay la bendición, lo que Dios mande", afirmó, dejando entrever que recibiría con alegría cualquier noticia relacionada con la familia.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones entre los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes interpretaron sus palabras como una muestra de apoyo y expectativa, aunque sin una confirmación oficial.

Videos virales alimentan versiones sobre embarazo de Isabella Ladera

Los rumores sobre un posible embarazo de Isabella Ladera se intensificaron tras la difusión de un video en redes sociales, grabado durante una celebración infantil, donde usuarios señalaron un aparente abultamiento en su abdomen, avivando las especulaciones.

El comunicador Oswaldo Villalobos se refirió al clip y avivó aún más la polémica al dar su opinión sobre lo que se observa en las imágenes.

"Esta imagen donde se le ve a Isabella claramente embarazada por que esta embarazada y será un hermoso.... lo dejaremos que lo revela la mamá y que vende la primicia", comentó.

Desde que los rumores comenzaron a circular con mayor fuerza hace poco más de un mes, Isabella ha reducido las publicaciones recientes donde se muestre de cuerpo completo. En su lugar, ha optado por compartir imágenes antiguas o lucir prendas más holgadas, una decisión que para muchos refuerza las versiones de un posible embarazo.

Mientras tanto, Hugo García se encuentra en Lima disfrutando de unos días de playa junto a sus amigos. Hasta el momento, el exchico reality ha evitado pronunciarse sobre las especulaciones, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores.

Mientras los rumores siguen creciendo, ni Isabella Ladera ni Hugo García han confirmado o desmentido un posible embarazo. Fabiola Silva indicó que, de ser cierto, la familia lo recibiría con alegría y respeto por la privacidad de la pareja, manteniéndose por ahora la expectativa entre los seguidores.