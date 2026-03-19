Hermano de Onelia Molina se pronuncia tras su ruptura con Mario Irivarren: "Jamás te voy a dejar sola"

La ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina sigue generando repercusiones en la farándula. El quiebre ocurrió tras difundirse imágenes de su viaje a Argentina con Said Palao y Patricio Parodi, en situaciones comprometedoras. En medio de la polémica, Leonardo Molina, hermano de la modelo, salió a respaldarla públicamente.

Hermano de Onelia Molina muestra su apoyo tras la ruptura

Durante la reciente emisión del programa Amor y Fuego, se difundieron imágenes de Leonardo Molina, quien evitó profundizar en declaraciones sobre la polémica que involucra a su hermana. Sin embargo, su actitud seria al ingresar al edificio donde reside con la modelo dejó en claro el impacto del escándalo familiar.

"Ya salieron las imágenes no hay más que decir", expresó de manera breve, evitando entrar en detalles sobre la situación sentimental de Onelia.

Pese a su silencio frente a cámaras, Leonardo optó por manifestar su apoyo a través de redes sociales. En sus historias de Instagram compartió un mensaje contundente que fue interpretado como un respaldo directo a su hermana en medio de la polémica.

"Si te caes, te voy a levantar y si no puedo, me caigo contigo, pero jamás te voy a dejar sola", se lee en el video que publicó, generando reacciones entre los seguidores de la modelo.

El gesto no pasó desapercibido y fue aplaudido por usuarios que destacaron la unión familiar en medio de la crisis mediática. Para muchos, este tipo de mensajes reflejan el entorno cercano que rodea a Onelia, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Onelia Molina habla sobre su ruptura y el contacto cero

Durante su intervención en 'Esto es Guerra', Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

"Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. Ahora, lo que me dijo ya queda en duda. Pero le dije que sí siente, por lo menos pena, no lo quiero cerca. No quiero palabras, no quiero imágenes, no quiero llamadas", manifestó.

En esa línea, la modelo, recordó que ambos comparten grupos en común, pero señaló que espera que Irivarren no se acerque, al menos por un tiempo. "Creo que es lo más sano. Para mí el contacto cero es algo sano. Ya di una segunda oportunidad, ya aprendí y a veces hay que aprender a los golpes", agregó.

En conclusión, el fin de la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren sigue generando titulares y reacciones tanto en televisión como en redes sociales. Mientras la modelo se muestra firme en su decisión de cortar todo vínculo, su entorno familiar, representado por su hermano Leonardo, no ha dudado en respaldarla públicamente.