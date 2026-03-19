Onelia Molina se decepciona de Patricio Parodi tras ampay y él responde: "No he defraudado a nadie"

El escándalo por el ampay en Argentina sigue generando reacciones y esta vez los protagonistas fueron Onelia Molina y Patricio Parodi. La modelo no ocultó su molestia y confesó que se sintió decepcionada por su amigo, mientras que él salió a defenderse.

Onelia Molina decepcionada de Patricio tras ampay en Argentina

Onelia Molina volvió a la televisión tras confirmar su ruptura con Mario Irivarren y sorprendió al revelar que no solo está dolida por su expareja, sino también por Patricio Parodi. La modelo confesó que se sintió decepcionada al verlo en el mismo ambiente del escándalo en Argentina.

Todo ocurrió en "Esto es Guerra", donde Onelia habló con calma, pero dejó clara su molestia. Para ella, la decepción va más allá de una relación amorosa y toca también la amistad.

"Por el lado de Pato, sí esperaba muchísimo más, más por palabras que compartimos, por todo lo que hemos vivido. Sí me sentí un poco defraudada, la verdad. Pero también soy consciente que cada persona es adulta y cada uno es responsable de sus actos", expresó.

Onelia explicó que entiende que cada persona es responsable de sus decisiones. Sin embargo, considera que un amigo cercano no debería quedarse de brazos cruzados en ciertas situaciones.

"Pero también considero que un buen amigo no te pondría y no aceptaría esas situaciones. En su momento, lo hablaré con Pato", añadió.

Sus palabras han generado debate en redes, ya que muchos se preguntan si un amigo debe intervenir cuando ve algo incorrecto o si debe mantenerse al margen. Para la modelo, no se trata de culpar a terceros, sino de lo que uno espera de alguien en quien confía. Esa es la razón de su molestia.

Patricio Parodi se defiende en vivo

Luego de estas declaraciones, Patricio Parodi decidió responder y marcar distancia del problema. El chico reality habló en vivo y dejó en claro que no siente haber fallado.

"Yo no siento que le haya defraudado ni a ella ni a nadie. Para mí una relación de dos es de dos. Los terceros salen sobrando. Los teléfonos malogrados. Cualquier tipo de comentario externo, ajeno a la relación, para mí sale sobrando", afirmó.

Además, aseguró que no le corresponde opinar sobre lo que ocurrió entre Mario y Onelia, ya que es un tema de pareja. También dejó en claro que prefiere manejar este tipo de situaciones en privado y con respeto.

"Si Onelia, cualquier persona, quiere hablar conmigo y hay la confianza, sabe que me puede buscar a la interna y se puede conversar. Si no, ahí cada persona con su tema", comentó.

Patricio también fue claro en señalar que nadie obligó a nadie a actuar de cierta forma durante el viaje. Para él, cada uno debe asumir sus decisiones. Sus palabras buscan dejar en claro que no quiere verse envuelto en un problema que, según él, no le corresponde.

"Nadie le puso una pistola a nadie en la cabeza. Entonces, no hay que buscar terceros responsables. La relación es de dos y se conversa de dos, nada más", agregó.

En conclusión, el ampay en Argentina no solo marcó el fin de la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, sino que también puso en duda su amistad con Patricio Parodi. Mientras ella expresa su decepción, él se mantiene firme en que no tiene responsabilidad en lo ocurrido. Este cruce de posturas sigue generando debate y mantiene encendida la polémica en la farándula.