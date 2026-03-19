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¡Curioso detalle!

Said Palao sorprende al usar el mismo short de su pedida de mano en parrillada en Argentina

Said Palao fue captado con una prenda que ya había marcado su relación con Alejandra Baigorria. El hecho generó críticas y debate.

Said Palao vuelve a ser tendencia por detalle en su ampay en Argentina.
Said Palao vuelve a ser tendencia por detalle en su ampay en Argentina. (Composición Karibeña)
19/03/2026

¡Un detalle que encendió todo! Said Palao vuelve a estar en el ojo público tras el ampay en Argentina, pero esta vez no solo por la fiesta con mujeres, sino por una prenda que no pasó desapercibida. El chico reality utilizó el mismo short que llevaba el día que le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria.

Said Palao usó short de su pedida de mano en ampay en Argentina

Said Palao sorprendió tras el ampay en Argentina. Pero esta vez por algo que llamó mucho la atención: el short que usó en la fiesta sería el mismo con el que le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria. 

Las imágenes fueron difundidas en "Magaly TV La Firme", donde compararon el momento romántico en Filipinas con lo ocurrido en el viaje a Argentina. El contraste no tardó en generar comentarios.

"Hay un pequeño detalle del que quisiera que se dieran cuenta. Ese shorcitos que usa Said, lo usó el 8 de enero del 2024, cuando en una playa bonita, linda, le pidió el anillo a Alejandra Baigorria", dijo Magaly Medina.

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En el reportaje se ve a Said arrodillado en una playa paradisíaca, en uno de los momentos más importantes de su relación: su pedida de mano. Sin embargo, la misma prenda aparece nuevamente en un contexto muy distinto: su ampay en Argentina.

"El mismo shorcito, quizá, de repente le regaló la misma Alejandra Baigorria y que él sacó del clóset y se llevó este fin de semana en la operación Argentina, en donde los cuatro fantásticos se lucieron", comentó la conductora.

El informe también mostró cómo fue la reunión en tierras argentinas. Primero, el grupo fue captado en un yate con varias mujeres, y luego continuaron la fiesta en una casa con piscina. En las imágenes se ve a Said en traje de baño, rodeado de modelos en una parrillada. Aunque no se le ve besando a nadie, sí hubo cercanía que generó incomodidad en el público: una le moja le espalda y luego le acaricia esta.

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Alejandra estaba lejos del escándalo

Mientras todo esto ocurría, Alejandra Baigorria se encontraba fuera del país, enfocada en sus proyectos personales. Este detalle ha generado aún más comentarios, ya que muchos cuestionan la actitud de Said al estar en ese contexto.

Hasta ahora, Said Palao no ha dado declaraciones sobre este nuevo detalle que ha encendido la polémica. A pesar de su presencia en televisión, ha preferido no hablar del tema. Su silencio ha hecho que las especulaciones sigan creciendo y que el público esté pendiente de lo que pueda decir en los próximos días.

En conclusión, el detalle del short ha avivado aún más la polémica en torno a Said Palao, al contrastar un momento romántico con uno controversial. Aunque para algunos puede ser solo una coincidencia, para otros simboliza un cambio en su actitud.

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