Rebeca Escribens estalla contra Said Palao por ampay: "Estuvo rodeado de todas, eso es suficiente"

Rebeca Escribens no se quedó callada y cuestionó duramente a Said Palao luego del ampay en Argentina. La conductora se mostró incómoda al ver que el esposo de Alejandra Baigorria estuvo en el mismo ambiente donde se dieron situaciones comprometedoras.

Rebeca Escribens arremete contra Said Palao por ampay

Rebeca Escribens se pronunció sin filtro tras el escándalo en Argentina y cuestionó la actitud de Said Palao. La conductora dejó en claro que, para ella, no basta con no aparecer en imágenes comprometedoras, ya que el contexto también importa.

Todo se dio en el programa "América Hoy", donde analizaron el ampay en el que se ve a Said junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi en un yate rodeados de varias mujeres. Aunque no se le ve besando a nadie, su presencia en ese ambiente generó polémica.

Durante el programa, Edson Dávila intentó defender a Said y aseguró que no había hecho nada malo. Sin embargo, Rebeca no estuvo de acuerdo y respondió tajante.

"Said, por si acaso, yo sigo poniendo manos al fuego porque Said no ha hecho nada", dijo Edson. "Oye, no me vengas con tonteras, no me vengas con tonteras porque el hecho que haya estado simplemente ahí rodeado de todas es suficiente. No me vengas con tonteras", expresó la conductora con evidente molestia.

Para Rebeca, no se trata solo de lo que se ve en las imágenes, sino del lugar donde uno decide estar, sobre todo cuando hay una relación de por medio. El intercambio de opiniones continuó cuando Edson intentó explicar que alguien puede estar en una fiesta sin involucrarse en situaciones comprometedoras. Pero Rebeca volvió a marcar distancia con esa idea.

"No, porque yo puedo estar en una fiesta y todos están que se besuquean y yo (lejos)", comentó. "No, mi amor, es una fiesta privada", respondió, dejando en claro que no se trataba de cualquier reunión.

Este momento generó tensión en el set, ya que ambos defendían posturas distintas sobre lo que está bien o mal en una relación.

Tefi Valenzuela también dio su opinión

En medio de la conversación, Tefi Valenzuela, invitada del programa, también intervino y dio un punto de vista más neutral sobre el caso. Sin embargo, la conversación cambió cuando le planteó pregunta directa.

"Pero si no ha habido contacto de su parte, puede ser", señaló, sugiriendo que no se puede asegurar algo sin pruebas claras. "¿Te gustaría que ver a tu marido o a tu novio ahí?", cuestionó Rebeca. "No, no, no", contestó Tefi. "Tampoco, entonces", afirmó la conductora.

Esta frase dejó en evidencia que, más allá de lo que se vea, la situación no sería cómoda para ninguna pareja. El ampay en Argentina no solo ha generado rupturas, también ha abierto un debate sobre los límites en una relación y el papel de los amigos en estos contextos. Mientras algunos defienden a Said por no tener imágenes comprometedoras, otros consideran que su presencia en ese ambiente es cuestionable.

En conclusión, Rebeca Escribens fue contundente al cuestionar la actitud de Said Palao, dejando claro que no solo importan las imágenes, sino también el contexto en el que se encuentra una persona. Para la conductora, estar en ese tipo de ambiente ya dice mucho, incluso sin pruebas directas. El caso sigue generando debate y pone nuevamente sobre la mesa los límites dentro de una relación.