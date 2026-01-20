Deysi Araujo dejará su departamento en San Isidro tras denunciar malos tratos: "Colmaron mi paciencia"

La bailarina Deysi Araujo atraviesa un momento muy incómodo y decidió contarlo sin rodeos. La artista anunció que venderá su departamento en San Isidro luego de denunciar constantes malos tratos por parte de la junta directiva del edificio donde vive. Según contó, pese a cumplir con todos sus pagos, le han prohibido usar las áreas comunes.

Deysi Araujo se irá de San Isidro tras malos tratos en su depa

La bailarina Deysi Araujo decidió mudarse de su departamento en San Isidro luego de denunciar constantes malos tratos por parte de la junta directiva del edificio donde vive. Aseguró que esta situación ya la superó y que prefiere irse antes de seguir enfrentando conflictos que afectan su tranquilidad y la de su hijo.

"(¿Te mudarás a otro lugar?) Sí. Compré mi departamento con mucha ilusión, pero no me gustan los conflictos o que me miren por encima del hombro", recalcó.

Con mucha molestia, la bailarina explicó que compró su departamento con esfuerzo e ilusión, pero hoy esa alegría se convirtió en estrés. Señala que recibe un trato distinto al de otros vecinos y que eso la hizo tomar una decisión radical. Deysi fue clara al decir que no le gusta vivir rodeada de conflictos ni sentirse juzgada.

"Estoy al día en todos los pagos de mi departamento, pero me prohíben usar las áreas comunes. Estoy sufriendo de discriminación y de muchas injusticias que colmaron mi paciencia. No me gustan los conflictos, así que mejor vendo mi departamento", expresó a Trome.

La situación se volvió más grave cuando, según su versión, la junta directiva le prohibió el acceso a espacios básicos del edificio. Deysi contó que no puede usar la piscina, el gimnasio ni siquiera sentarse en la sala de espera, pese a ser propietaria.

"Fui a la comisaría de San Isidro a poner la denuncia. En el edificio donde vivo tengo problemas nuevamente; me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal", denunció.

La bailarina recalcó que paga 600 soles mensuales de mantenimiento y que no tiene ninguna deuda pendiente. Aun así, afirma que las restricciones continúan y que incluso su hijo se ha visto afectado.

"Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gym", contó, dejando ver su indignación.

La deuda que no es suya y desató el conflicto

Deysi explicó que todo empezó por una deuda antigua que no le corresponde. Según dijo, un propietario ganó un juicio contra la junta directiva y ahora quieren que todos los vecinos paguen esa deuda. La bailarina dejó en claro que no está de acuerdo con asumir un pago que no le compete. Señaló que desde ese momento comenzaron las restricciones en su contra.

"Dicen que hay una deuda de hace años, de un propietario que denunció a la junta directiva y ganó el juicio, entonces están dividiendo entre todos los propietarios para pagar una cuota que no me pertenece", explicó. "No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue", afirmó.

En conclusión, cansada del trato que considera injusto y discriminatorio, Deysi Araujo decidió dar un paso al costado y vender su departamento en San Isidro. Para ella, la prioridad es vivir tranquila y proteger a su hijo, lejos de problemas y malos tratos. Mientras su abogado sigue el proceso legal, la bailarina deja claro que no piensa quedarse en un lugar donde, pese a cumplir con todo, siente que no la respetan.