Deysi Araujo denuncia a los vecinos de su departamento en San Isidro: "Me han prohibido pisar las áreas comunes"

Deysi Araujo volvió al centro de la atención pública, esta vez lejos de polémicas sentimentales. La exvedette denunció una serie de restricciones que, según afirma, vulneran sus derechos como propietaria de un departamento en San Isidro, al asegurar que la junta del edificio le prohibió el acceso a áreas comunes pese a estar al día en sus pagos.

Araujo acusa a la junta directiva de impedirle el uso de áreas comunes

La situación llevó a la bailarina a acudir a la comisaría del distrito para dejar constancia de lo ocurrido, al considerar que se trata de una medida ilegal que no solo la perjudica a ella, sino también a su familia. Araujo manifestó su indignación y recalcó que ha decidido seguir el caso por la vía legal.

En declaraciones al diario Trome, Deysi Araujo explicó que la junta directiva le ha restringido el acceso a espacios comunes como la sala de espera, la piscina, el gimnasio y otras zonas compartidas, pese a cumplir con todos sus pagos mensuales.

"Fui a la comisaría de San Isidro a poner la denuncia. En el edificio donde vivo tengo problemas nuevamente; me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal, soy propietaria y pago 600 soles mensuales de mantenimiento y estoy al día con mis pagos", declaró la exvedette.

La artista sostuvo que la medida carece de sustento legal, ya que no existe ninguna deuda pendiente a su nombre. Además, consideró que la decisión tomada por la junta directiva vulnera sus derechos básicos como propietaria, motivo por el cual decidió formalizar la denuncia ante las autoridades policiales.

Conflicto se originaría por una deuda antigua que no le corresponde

Deysi Araujo explicó que la restricción tendría su origen en una deuda antigua vinculada a un propietario anterior del inmueble, situación que, según afirma, no le compete asumir. La exbailarina señaló que la junta directiva pretende repartir ese monto entre todos los propietarios actuales, pese a que se trata de un proceso judicial previo a su compra.

"Dicen que hay una deuda de hace años, de un propietario que denunció a la junta directiva y ganó el juicio, entonces están dividiendo entre todos los propietarios para pagar una cuota que no me pertenece. Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera", expresó.

La situación, según relató, no solo la afecta a ella, sino también a su hijo, quien tampoco puede hacer uso de las instalaciones del edificio. "Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gym. No es justo lo que están haciendo conmigo", agregó.

Ante este escenario, Araujo confirmó que ya puso el caso en manos de su abogado y que continuará con las acciones legales correspondientes para defender sus derechos.

La denuncia de Deysi Araujo expone un conflicto que, según su versión, responde a decisiones arbitrarias de la junta del edificio donde vive. La exvedette afirma estar al día en sus pagos, rechaza una deuda que no le corresponde y exige que se respeten sus derechos como propietaria, mientras espera que el caso se aclare por la vía legal.