Alianza Lima oficializó la salida de Carlos Zambrano tras ser separado por grave denuncia: "Acuerdo de ambas partes"

Alianza Lima decidió cerrar uno de los capítulos más polémicos de su temporada. Tras la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años, el club confirmó la salida de los tres futbolistas implicados. Primero anunció las desvinculaciones de Miguel Trauco y Sergio Peña, y luego oficializó también la partida de Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Alianza Lima

A través de un comunicado oficial, Alianza Lima informó que alcanzó un acuerdo con Carlos Zambrano para resolver su contrato. Con ello, el zaguero dejó de formar parte del plantel de manera definitiva.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes", señalaron en el documento difundido por la institución.

De esta manera, ninguno de los tres jugadores mencionados en la denuncia ocurrido durante los amistoso en la Serie Rio la Plata continúa en el equipo blanquiazul. La salida de Zambrano respondió también al pedido constante de miles de hinchas, quienes exigieron que el club tome medidas drásticas frente a la gravedad de la acusación.

Hasta el momento, la dirigencia no ha detallado los términos del acuerdo alcanzado con el futbolista. Días atrás trascendió que Zambrano habría solicitado el pago íntegro de su contrato, situación que incrementó el malestar de los seguidores aliancistas. Sin embargo, el comunicado oficial no especifica montos ni condiciones, limitándose a confirmar la desvinculación.

¿Qué se viene para Alianza Lima?

Con este tema cerrado en el plano institucional, Alianza Lima busca reenfocarse en lo deportivo. La dirigencia pretende que el plantel concentre toda su atención en los retos internacionales, especialmente en la Copa Libertadores.

El equipo blanquiazul enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 19:30 horas (hora peruana). El encuentro resulta clave para las aspiraciones del club en el torneo continental. Los victorianos necesitan ganar por más de un gol de diferencia para asegurar su clasificación directa a la Fase 2 del certamen.

El comando técnico trabaja con el objetivo de aislar al grupo de la controversia y fortalecer la concentración en el rendimiento futbolístico. La directiva, por su parte, apuesta por dejar atrás la crisis institucional y recuperar la confianza de la hinchada a través de resultados en el campo.

La salida de Carlos Zambrano marca el cierre de uno de los episodios más delicados que enfrentó Alianza Lima en los últimos tiempos. Tras las desvinculaciones de Peña y Trauco, el club responde al pedido de su afición y busca dar vuelta a la página. Ahora, busca centrar sus esfuerzos en la Copa Libertadores como principal desafío inmediato.