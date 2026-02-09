Carlos Zambrano denuncia intento de extorsión tras acusación de joven argentina: "Que se hagan las diligencias"

El escándalo de indisciplina que afectó a Alianza Lima durante su pretemporada sumó un nuevo capítulo. Tras la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, el defensor peruano presentó una denuncia por supuesto intento de extorsión.

Abogado de Zambrano anuncia denuncia por extorsión

Gonzalo Hidalgo, abogado de Carlos Zambrano, explicó en el programa "Arriba Mi Gente" que la contrademanda busca esclarecer un posible interés económico detrás de la denuncia inicial. Según el letrado, la joven implicada habría enviado mensajes extorsivos al futbolista apenas un día antes de que se hiciera pública su acusación.

"Un día antes de que se conozca la denuncia recibió un mensaje por Instagram que decía que se comunique por ese medio para solucionar el problema o la denuncia iba a ser entregada a Fiscalía. Pero no solo mi patrocinado ha recibido mensajes, sino también la amiga de la denunciante y el futbolista Miguel Trauco", declaró Hidalgo.

El abogado también reveló un detalle clave relacionado con las redes sociales. Una cuenta de Instagram, recientemente creada bajo el nombre de Máximo Bas, seguía únicamente a Zambrano, Trauco y Peña, lo que reforzó las sospechas de la defensa sobre un posible móvil económico.

"Ese perfil fue creado recientemente y solo seguía a los jugadores inmersos en esta situación. Hemos solicitado a la Fiscalía que se hagan las diligencias correspondientes", agregó Hidalgo, insistiendo en que se investigue a fondo para esclarecer los hechos.

@rkt696 Abogado de Zambrano asegura que hay indicios de extorsión ♬ sonido original - rkt696

Carlos Zambrano reaparece tras salida de Alianza Lima

El mundo del deporte y la farándula nacional se ha visto sacudido tras la reciente aparición de Carlos Zambrano en sus redes sociales. Luego de un periodo de relativo silencio mediático y especulaciones sobre su futuro profesional, el popular 'Kaiser' volvió al ojo público, pero no de la forma que muchos esperaban.

En esta ocasión, el defensa nacional utilizó sus plataformas digitales para compartir un video que rápidamente se volvió viral. Sin embargo, más allá de su presencia, lo que capturó la atención de los seguidores fue un peculiar detalle en el encuadre.

Los usuarios se dieron cuenta de que había cajas de cerveza detrás de Carlos Zambrano mientras él trotaba en una máquina de ejercicios. Si bien es cierto que borró el video minutos después de haberlo compartido, no se sabe cuál fue el verdadero motivo por el que lo hizo.

La situación legal y mediática de Carlos Zambrano, Peña y Trauco sigue en desarrollo, mientras la Fiscalía evalúa las denuncias y posibles contradenuncias. El caso mantiene al público expectante sobre los próximos pasos de la justicia y el impacto que tendrá en los jugadores involucrados.