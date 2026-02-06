Carlos Zambrano reaparece en redes sociales pero luego borra el video: ¿Qué pasó?

En medio de las investigaciones por una grave denuncia en su contra, Carlos Zambrano sorprendió a sus seguidores con un inesperado clip tras su salida de Alianza Lima. El video, que se volvió viral en segundos, llamó la atención por un polémico detalle; sin embargo, el defensa nacional eliminó la publicación de sus redes sociales minutos después,

Carlos Zambrano reaparece tras salida de Alianza Lima

El mundo del deporte y la farándula nacional se ha visto sacudido tras la reciente aparición de Carlos Zambrano en sus redes sociales. Luego de un periodo de relativo silencio mediático y especulaciones sobre su futuro profesional, el popular 'Kaiser' volvió al ojo público, pero no de la forma que muchos esperaban.

En esta ocasión, el defensa nacional utilizó sus plataformas digitales para compartir un video que rápidamente se volvió viral. Sin embargo, más allá de su presencia, lo que capturó la atención de los seguidores fue un peculiar detalle en el encuadre.

Los usuarios se dieron cuenta de que había cajas de cerveza detrás de Carlos Zambrano mientras él trotaba en una máquina de ejercicios. Si bien es cierto que borró el video minutos después de haberlo compartido, no se sabe cuál fue el verdadero motivo por el que lo hizo.

Carlos Zambrano niega acusaciones en su contra

A través de sus redes sociales, Carlos Zambrano decidió pronunciarse tras una grave denuncia en su contra. En su comunicado, el futbolista señaló que rechaza todo tipo de violencia contra la mujer y que todo caso debe ser tratado con responsabilidad.

"La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo prejuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", expresó.

Así mismo, Carlos Zambrano señaló que se queda en entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos. "Estoy tranquilo respecto lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho. Agradezco el apoyo de mi familia y entorno cercano", expresó.

En resumen, Carlos Zambrano compartió un video en sus redes sociales donde se le veía trotando en una máquina mientras aparecían cajas de cerveza al fondo; sin embargo, borró la publicación minutos después. Por ahora, el silencio del defensa deja abierta la pregunta de si fue un simple descuido o un mensaje directo para quienes critican su estilo de vida.