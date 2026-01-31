Abogado de joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña confirma lesiones: "Ninguna mujer consentiría eso"

El abogado Luis Deuteris, representante legal de una joven argentina que denunció una presunta agresión sexual ocurrida en Uruguay, aseguró que su patrocinada presenta lesiones físicas importantes, las cuales ya fueron certificadas por un médico legista. Según explicó, estas heridas serían recientes y descartarían cualquier posibilidad de consentimiento.

El caso involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Actualmente se encuentra en etapa de recopilación de pruebas que serán evaluadas por la justicia uruguaya.

Daño físico y estado emocional de la víctima

En entrevista con Exitosa, el abogado Luis Deuteris, representante legal de una joven argentina que denunció una presunta agresión de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fue enfático al afirmar que el daño físico sufrido por la joven fue constatado médicamente. Enfatizó que no existe posibilidad de que los hechos hayan sido consentidos.

"Estoy absolutamente convencido de que no existe mujer que pueda consentir un acto tan brutal. Está lastimada, médicamente está lastimada. No quiero entrar en detalles por obvias razones de pudor y respeto a la intimidad de mi representada y esas lastimaduras se constataron totalmente", expresó.

El abogado también explicó que, durante las primeras conversaciones, a la joven le resultó muy difícil relatar lo ocurrido debido al impacto emocional. Señaló que evitó pedirle detalles específicos para no revictimizarla y que incluso fue necesaria la presencia de su padre, ya que su madre falleció tiempo atrás.

Asimismo, precisó que Perú no puede iniciar ninguna acción judicial directa, ya que los hechos ocurrieron en Uruguay y la denunciante es de nacionalidad argentina. Indicó que cualquier participación peruana solo podría darse mediante un requerimiento internacional.

Respecto a las posibles consecuencias legales, Deuteris citó la normativa vigente en Uruguay y explicó que las penas pueden variar según el grado de participación de cada implicado.

"Acá, en el artículo 172 del Código Penal uruguayo, se habla de un máximo de 12 años para un hecho. Ahora, lo que los técnicos llamamos calificación legal va a variar de acuerdo a la intervención que cada uno haya tenido. Eso va a ser resorte exclusivo de la justicia uruguaya."

Lesiones certificadas y regreso inmediato al país

En "Arriba Mi Gente", el abogado volvió a insistir en que las lesiones sufridas por la joven son graves y fueron plenamente acreditadas por los exámenes médicos. Deuteris relató que, tras lo ocurrido, la joven se encontraba lastimada, conmocionada y en estado de shock, por lo que su única decisión fue regresar de inmediato a Argentina, donde cumplió con todos los protocolos correspondientes y presentó la denuncia.

"Hay lesiones físicas importantes. Ninguna mujer consentiría un vínculo en esas condiciones. Esas lesiones están certificadas y no son antiguas, son recientes", señaló. "Ella estaba lastimada, conmocionada, con el shock lógico de los hechos vividos. Lo único que quería era irse a su país inmediatamente", detalló.

Deuteris relató que, tras lo ocurrido, la joven se encontraba lastimada, conmocionada y en estado de shock, por lo que su única decisión fue regresar de inmediato a Argentina, donde cumplió con todos los protocolos correspondientes y presentó la denuncia.

El abogado también explicó que existen convenios internacionales que permiten que la justicia argentina reciba la denuncia y realice las primeras diligencias, sin que ello invalide que el proceso continúe luego en Uruguay, país donde habrían ocurrido los hechos.

@ameg_pe 30.01.26 | Abogado de joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña confirma lesiones físicas. Fuente: Arriba Mi Gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sobre la amiga que acompañaba a la denunciante, aclaró que su teléfono celular fue incautado por disposición fiscal como parte de la investigación. Señaló que esta medida busca revisar posibles pruebas y que recién después se definirá si será citada como testigo u otra condición.

"Si se incauta un teléfono es porque primero se quiere saber qué pruebas hay. No se puede tomar una declaración anticipada que pueda perjudicar a la persona. Primero se analiza el contenido y luego se decide si se la cita como testigo o no", comentó.

Intento de contacto y rol de Zambrano

Finalmente, Deuteris reveló que al día siguiente de los hechos hubo un intento de contacto por parte de Carlos Zambrano a través de redes sociales. La joven respondió una sola vez por una razón que no puede ser revelada, ya que podría afectar una diligencia en curso, y luego no volvió a responder llamadas ni mensajes.

"Al día siguiente de los hechos hubo un intento de contacto por parte de Carlos Zambrano a través de una red social. Ella respondió una sola vez por una razón atendible que no puedo revelar porque podría afectar una diligencia, y luego no contestó más... Zambrano es el que facilita a través de la amiga los medios económicos para el viaje", señaló.

El abogado agregó que, según el testimonio de su representada, Zambrano habría facilitado los medios económicos para el viaje, a través de la amiga que los puso en contacto, aspecto que también forma parte de los elementos que están siendo evaluados dentro de la investigación.

En conclusión, el abogado de la joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña señaló que su patrocinada tiene lesiones físicas certificadas tras la presunta agresión. Además, indicó que la justicia argentina se encuentra recopilando pruebas y que será la justicia uruguaya la que, con todo el material reunido, determine responsabilidades y decida cómo continúa el caso.