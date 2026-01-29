Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima revela impactante detalles del caso

Alianza Lima enfrenta uno de sus episodios más delicados tras la denuncia de una joven argentina de 22 que involucraría a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El hecho, ocurrido durante una estadía del equipo en Uruguay, generó fuerte repercusión en Perú y Argentina, mientras el abogado de la denunciante, Luis Deuteris, brindó detalles que aumentaron la conmoción.

Defensa de la denunciante da su versión de los hechos

Durante la conversación radial, Luis Deuteris explicó que tanto los futbolistas como las jóvenes involucradas consumieron bebidas alcohólicas aquella noche y permanecieron juntos en una de las habitaciones del hotel. No obstante, indicó que la presunta víctima habría perdido el conocimiento, lo que le impide recordar con claridad lo ocurrido.

"Algo tiene que haber pasado, porque no se acuerda de todo. Tiene lagunas", señaló el abogado, al describir el estado en el que quedó la joven tras los hechos.

Además, el letrado también relató cómo la denunciante habría tomado conciencia de lo ocurrido al notar las consecuencias físicas.

"En un momento ya estaba lastimada y empezó a gritar. Fue a tratar de higienizarse y para calmar el dolor. Y ahí ve que su amiga estaba en el baño", explicó, aludiendo al momento en que la joven comenzó a comprender la magnitud de lo sucedido.

Asimismo, Deuteris indicó que los jugadores habrían bajado a la habitación de las chicas y reveló un dato que llamó la atención.

"Los jugadores bajaron a la habitación de las chicas y parece ser que Zambrano sabía cómo entrar a esa habitación, aún no estando alojado en ese cuarto", sentenció el abogado, dejando entrever un posible conocimiento previo del lugar.

Investigación continúa y futbolistas podrían ser citados

El abogado de la denunciante admitió que todos los involucrados consumieron alcohol, pero precisó que la joven no recuerda cuándo perdió el conocimiento ni cómo ocurrió el presunto abuso. Al regresar a Argentina, acudió de inmediato a las autoridades para iniciar el proceso legal.

"Ellos le pidieron que se sacara la ropa. Se tomaron las pruebas que hay que tomar y se la protegió con la medicación que en estos casos hay que tomar. Ninguna mujer consciente un hecho en el que quedan tantas lesiones físicas y psicológicas", agregó Deuteris, enfatizando la gravedad del impacto físico y emocional que enfrenta la denunciante.

Luego de los comunicados difundidos por los futbolistas en sus redes sociales, el abogado confirmó que la causa seguirá su curso en Uruguay y que las autoridades podrían citar a los jugadores en los próximos días. Hasta el momento, Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña no han brindado declaraciones adicionales y mantienen silencio público frente a la acusación.

"La causa seguirá en Uruguay y se espera que los futbolistas sean citados pronto", precisó el representante legal, dejando en claro que el proceso judicial aún se encuentra en una etapa inicial.

El presunto abuso sexual denunciado por la joven argentina mantiene en alerta a Alianza Lima y al entorno del fútbol peruano. Mientras la investigación avanza en Uruguay, las declaraciones del abogado Luis Deuteris refuerzan la gravedad del caso, a la espera de posibles citaciones que podrían marcar un punto clave en el proceso.