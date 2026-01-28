Daniela Darcourt confiesa que influyó en fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Hice mi chamba"

Daniela Darcourt no ocultó su emoción al ver a Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima. La cantante estuvo presente en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, alentando al equipo blanquiazul en el partido frente al Inter Miami, y sorprendió al revelar que tuvo un papel importante en la llegada del futbolista al club de sus amores.

¿Qué papel tuvo Daniela en fichaje de Advíncula por Alianza?

Daniela Darcourt vivió una noche llena de emoción en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, donde alentó a Alianza Lima en su partido ante Inter Miami. La cantante no solo disfrutó del espectáculo deportivo, sino que también sorprendió al confesar que tuvo un papel importante en el fichaje de su amigo Luis Advíncula por el club blanquiazul.

Las cámaras del programa "Arriba mi gente" captaron a la salsera luciendo orgullosa una camiseta íntima con el nombre de Advíncula en la espalda. Esto llamó la atención del reportero, quien le lanzó una broma y le recordó su pasión por Alianza Lima. Daniela, entre risas, no dudó en contar toda la verdad y admitir que también fue parte del proceso para convencer a Advíncula.

"(¡Tú lo has gritado, has confesado! Prácticamente, o sea... ¡Se te cae por él!) ¡Todo, todo, la verdad, la baba! Escúchame, yo estoy feliz. Ha sido un largo trabajo de convencimiento. He hecho mi chamba también", dijo Daniela Darcourt, dejando en claro que su apoyo fue constante y lleno de cariño.

@ameg_pe 27.01.26 | Daniela Darcourt confiesa que influyó en el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima. Fuente: Arriba mi gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Ante la sorpresa del periodista, la cantante explicó que, si bien la decisión final fue del propio jugador, ella no se quedó de brazos cruzados. Resaltó que Luis Advíncula soñaba también ser parte de Alianza Lima.

"(Ah, ¿también? ¿Has intervenido para qué Luchito venga al equipo?) Claro... Escúchame, al final la decisión es netamente de él. Pero como familia, él mismo lo ha dicho, ¿no? El sueño de todos los que lo conocen, de él mismo, ha sido siempre vestir la blanquiazul en algún momento. Y bueno, la oportunidad se dio y ahora está aquí y todos los hinchas tienen que disfrutarlo", señaló emocionada.

Daniela destacó que la oportunidad finalmente se dio. Señaló que ahora los hinchas deben disfrutar de ver a Luis Advíncula defendiendo los colores del equipo de sus amores, algo que durante mucho tiempo fue solo un anhelo.

El cariño de Daniela por Luis Advíncula

Semanas antes, a través de sus redes sociales, Daniela Darcourt compartió una imagen alusiva a la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. LLa cantante acompañó la publicación con palabras que reflejan la cercanía entre ambos.

"¡Bienvenido mi blanquiazul! ¡A romperla mi rayo! ¡Te amo Luis Advíncula!", escribió Daniela, dejando en evidencia la fuerte amistad que los une y el gran cariño que siente por él.

Daniela Darcourt felicita a Luis Advíncula por su fichaje en Alianza Lima.

Para Luis Advíncula, vestir la camiseta de Alianza Lima siempre fue un sueño pendiente. Así lo han señalado personas cercanas a él, y Daniela lo confirmó al contar que este anhelo venía desde hace mucho tiempo. Por eso, la llegada del futbolista al club no solo ha sido una alegría para los hinchas, sino también para su círculo más cercano.

En conclusión, Daniela Darcourt dejó claro que la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima no fue una simple coincidencia. Su confesión de haber "hecho su chamba" revela el cariño, la amistad y el compromiso que tiene con el futbolista y con el club blanquiazul. Ahora, los hinchas esperan ver al 'rayo' brillar en la cancha, mientras Daniela lo sigue alentando con la misma pasión de siempre.