Daniela Darcourt indignada tras agresión a Luis Advíncula y Paolo Guerrero: "No tenían nada que ver"

La cantante Daniela Darcourt alzó la voz luego de la agresión que sufrieron los futbolistas Luis Advíncula y Paolo Guerrero, junto a otros jugadores de Alianza Lima. La salsera, reconocida hincha del club íntimo y amiga cercana de Advíncula, expresó su profunda indignación y preocupación por lo ocurrido, dejando en claro que la violencia no puede tener espacio en el fútbol.

Daniela Darcourt en contra de agresión a Luis Advíncula y Guerrero

Daniela Darcourt señaló que la agresión que sufrieron los futbolistas Luis Advíncula y Paolo Guerrero, junto a otros jugadores de Alianza Lima, pudo terminar en una tragedia. Para ella, este tipo de ataques no solo ponen en riesgo a los deportistas, sino también a los hinchas que solo buscan disfrutar de un espectáculo deportivo en paz.

Además, recalcó que tanto Advíncula como Guerrero fueron víctimas injustas de un hecho que no provocaron. La intérprete de salsa mantiene una relación muy cercana con Luis Advíncula, a quien considera como un hermano. Por ello, confesó que vive este momento con especial angustia.

"Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia. Soy hincha de Alianza. Han ido a en contra de personas que no tenían absolutamente nada que ver. Tanto Luis como Paolo han salido bastante afectados y perjudicados. Te lo veo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto", declaró.

Darcourt también advirtió que la agresión pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Según explicó, un mal golpe o un empujón más fuerte habrían podido causar daños irreversibles.

"Estamos hablando de la integridad de seres humanos, no solamente de los jugadores, sino también de los hinchas. Un mal golpe, un mal empujón... ha podido pasar cualquier otra cosa, se pudo salir mucho más de control esto, que de por sí se salió todo de las manos", añadió con evidente preocupación.

La cantante lamentó que este tipo de hechos sigan ocurriendo y pidió mayor conciencia. Para ella, el fútbol no debe ser un escenario de violencia. Además, destacó que los jugadores no tenían responsabilidad alguna en lo sucedido y aun así terminaron siendo perjudicados. Por otro lado, recientemente, la salsera subió una historia con Advíncula.

Daniela Darcourt comparte historia con Luis Advíncula. (Instagram)

"Me j... como nadie, pero sin ustedes la vida sería bien aburrida. ¡Los amo!", escribió Daniela Darcourt al lado de Luis Advíncula y otros amigos.

Daniela aclara rumores sobre Waldir Felipa

En otro momento, la intérprete de "Señor Mentira" se refirió a los rumores sobre una posible reconciliación con el bailarín Waldir Felipa. La salsera fue clara al explicar que, aunque no estén retomando una relación sentimental, él seguirá siendo una persona importante en su vida.

"Increíble, yo lo he dicho siempre: Waldir es parte de mi familia. Una de las cosas que te decía hace un rato es que yo estoy súper bien y estoy feliz con mi familia. Wally es una persona que ha sido, es y será siempre importante en mi vida. Y, como lo he dicho antes, lo que pase entre nosotros o no, quede entre nosotros, por favor", enfatizó.

Finalmente, Daniela Darcourt aseguró que continúa enfocada en su carrera musical y en la preparación de su próximo concierto. A pesar de los momentos difíciles, la cantante dejó en claro que su prioridad sigue siendo su familia, la música y el bienestar de las personas que la rodean.

En conclusión, Daniela Darcourt rechazó de manera contundente la agresión contra Luis Advíncula, Paolo Guerrero y otros jugadores de Alianza Lima, expresando su preocupación por la integridad de los deportistas y los hinchas. La cantante hizo un llamado al respeto, la tolerancia y la reflexión, para que el fútbol vuelva a ser un espacio de paz, unión y celebración, lejos de la violencia.