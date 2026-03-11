Flavia López aclara supuestos celos hacia Rosángela tras beso con Patricio Parodi: "Crea su propia novela"

La polémica se encendió en "Esto es Guerra" luego de un momento que rápidamente se volvió viral. Todo empezó cuando Flavia López protagonizó un beso con Patricio Parodi durante un reto de actuación en el reality, situación que generó comentarios en redes sociales.

A esto se sumó un comentario que Flavia hizo en pleno programa sobre Rosángela Espinoza, lo que provocó la reacción de la popular "Chica Selfie". Ante la ola de comentarios, la ex Miss Grand fue consultada por "Más Espectáculos" sobre la situación y negó que exista rivalidad o celos entre ambas.

Flavia López niega sentir celos de Rosángela Espinoza

Todo ocurrió durante una dinámica del reality en la que los participantes debían adivinar a qué competidor se referían sus compañeros a partir de algunas pistas. En ese momento, Flavia López tenía que identificar a Rosángela Espinoza. Cuando finalmente vio el cartel con su nombre, reaccionó con una frase que generó muchas interpretaciones.

"Pobrecita", dijo Flavia en el programa. En video del momento, Rosángela escribió: "¿Pobrecita dijo?... ¿Qué le pasa a esta chica?".

Tras la reacción de Rosángela, las cámaras del programa "Más Espectáculos" buscaron a Flavia López para preguntarle directamente qué quiso decir con ese comentario y si realmente existe algún problema entre ambas. Durante la entrevista, Flavia aseguró que el comentario fue en tono de broma y que no entiende por qué se generó tanta polémica.

"No he visto su comentario, pero... O sea, lo dije, son de broma y esto, pero ella, bueno, al parecer todo se lo toma a pecho", explicó.

La modelo también negó que exista algún tipo de rivalidad con Rosángela Espinoza, como algunos seguidores han sugerido en redes. Además, dejó claro que no presta atención a lo que diga o haga la popular "Chica Selfie".

"Pero no, nada, o sea, es que piensa que uno le tiene celos, envidia, cólera. Yo no le tengo cólera, mucho menos celos, peor aún, envidia. No, no tengo nada contra ella", afirmó. "Yo en realidad no me preocupa lo que dice, lo que haga, lo que deja de decir, lo que deja de hacer. Entonces, no, no, no. No paro pendiente de ella ni me importa lo que dice", comentó.

¿Un triángulo amoroso?

Cuando le preguntaron si el beso con Patricio Parodi podría haber provocado algún tipo de celos o un supuesto triángulo amoroso, Flavia también descartó esa idea. Señaló que Rosángela estaría creando su propia novela.

"(¿No se ha formado un triángulo amoroso?) ¡No! Peor aún. Ella está creando cositas, creo, está creando su propia novela de que yo le tengo cólera, no le tengo celos o envidia. No, nada que ver", señaló.

Además, aseguró que si le piden que vuelva a besarse con Patricio Parodi en EEG, ella aceptaría. Destacó que lo toma como parte de su trabajo y no se hace problemas.

"(¿Harías otro reto si te lo piden? ¿Digamos de besos después del reto de ellos?) Claro, es parte de mi trabajo, es parte de mi trabajo, así que se tiene que hacer. Si no, eliminada, suspendida y no", dijo Flavia.

En conclusión, Flavia López asegura que no siente celos, envidia ni cólera por Rosángela Espinoza, después del beso que Flavia protagonizó con Patricio Parodi durante un reto en "Esto es Guerra". Señaló que todo se ha exagerado en redes sociales.