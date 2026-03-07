Rosángela Espinoza explota contra Flavia López tras comentario en EEG: "¿Qué le pasa a esa chica?"

Rosángela Espinoza volvió a llamar la atención tras un momento que se vivió en "Esto es Guerra". Todo ocurrió durante un juego del reality, cuando un comentario de Flavia López provocó la reacción de la popular 'Chica Selfie' y terminó encendiendo las redes sociales.

Rosángela Espinoza contra Flavia López tras decirle "pobrecita"

Un momento en "Esto es Guerra" terminó encendiendo las redes sociales. Lo que comenzó como un simple juego en el reality terminó generando comentarios, reacciones y hasta una respuesta directa de Rosángela Espinoza contra Flavia López.

Todo ocurrió durante una dinámica en el programa donde los competidores debían adivinar a qué participante se referían sus compañeros a partir de algunas pistas. En medio del juego, Pancho Rodríguez empezó a dar algunas señales que parecían apuntar a Rosángela.

"¿Quien es tu máxima competencia en temas de amor?", preguntó Pancho. Flavia López respondió sin dudar: "Nadie". "El otro día actuó bonito e hizo que tus ojos se pongan llororosos", comentó Pacho. "No sé quien es", respondió la ex Miss Grand.

El juego continuó y finalmente confirmó a quién le estaban describiendo. Fue en ese momento cuando Flavia reaccionó con una frase que rápidamente generó comentarios entre los seguidores del reality.

"Pobrecita", afirmó Flavia López con una sonrisa tras mirar el cartel que decía el nombre su compañera "Rosángela Espinoza".

El momento fue publicado en las redes oficiales del programa y empezó a viralizarse entre los fans del reality. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Rosángela Espinoza, quien decidió responder directamente en los comentarios de la publicación. La influencer dejó claro que el comentario no le cayó nada bien.

"¿Pobrecita dijo? ... Q le pasa a esa chica?", escribió. Su mensaje generó varias reacciones entre los seguidores del programa.

Rosángela Espinoza reacciona a comentario de Flavia López.

Lo cierto es que el comentario volvió a poner en el centro de la conversación a las competidoras del reality. Cabe destacar que en el mismo programa, la competidora ya había lanzado un dardo.

"Yo no tengo competencia por si acaso, Panchito", dijo Rosángela y miró fijamente a la dirección donde se encontraba el equipo de Flavia López.

El beso que dio que hablar

La polémica también llega después de otro momento que sorprendió a los fans del programa. Durante un reto de actuación en "Esto es Guerra", Patricio Parodi y Rosángela Espinoza protagonizaron un inesperado beso en vivo frente a todos. El reto consistía en recrear una escena inspirada en los recordados personajes Grace y Nicolás de la serie "Al fondo hay sitio".

En la escena, Rosángela interpretó a Grace y Patricio asumió el papel de Nicolás. Patricio siguió el guion acercándose poco a poco mientras hablaba con su compañera. El público comenzó a gritar y la tensión del momento aumentó en el set. Después de unos segundos de suspenso, Patricio tomó las manos de Rosángela y ambos terminaron dándose un beso frente a todos.

El estudio estalló en gritos y risas. Varios competidores celebraron la escena y hasta cargaron a Patricio en medio de bromas. Mientras tanto, las cámaras también enfocaron a Flavia López, quien observaba la escena desde su lugar y parecía incómoda con lo que estaba pasando. Cabe recordar que en un reto anterior Flavia López también protagonizó un beso con Patricio Parodi.

En conclusión, el comentario de Flavia López y la reacción de Rosángela Espinoza terminaron encendiendo la polémica en redes sociales. Mientras los fans del reality siguen comentando lo ocurrido, muchos se preguntan si este cruce traerá nuevos enfrentamientos entre las competidoras dentro de "Esto es Guerra".