Patricio Parodi y Rosángela Espinoza sorprenden con beso en vivo en EEG: Así reaccionó Flavia López

Un momento que nadie esperaba se vivió en "Esto es Guerra" cuando Patricio Parodi y Rosángela Espinoza terminaron dándose un beso en pleno programa en vivo. Todo ocurrió durante un reto de actuación que recreaba una famosa escena de la serie "Al fondo hay sitio".

El momento generó gritos en el set, risas entre los participantes y también una reacción que no pasó desapercibida: la de Flavia López, quien estaba presente y fue enfocada por las cámaras mientras ocurría la escena. El beso rápidamente se volvió viral en redes sociales y los seguidores del reality no tardaron en comentar lo ocurrido.

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se besan en vivo

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza sorprendieron con un tremendo beso en vivo en "Esto es Guerra". Todo empezó cuando los guerreros debían interpretar una escena de Grace y Nicolás, personajes muy recordados de "Al fondo hay sitio". En esta ocasión, Rosángela Espinoza interpretó a Grace y Patricio Parodi asumió el papel de Nicolás.

"No quiero ser tu amiga", dijo Rosángela. Patricio continuó con la actuación acercándose poco a poco mientras el público empezaba a reaccionar: "Grace, estás muy guapa. Sé que hemos pasado por mucho. Han dicho mucho de nosotros. Pero algo que quiero que sepas es que tampoco quiero ser tu amigo", dijo Patricio mientras tocaba la mejilla de Rosángela.

@eegoficial ¡SE BESAN! 💋 Rosángela y Patricio protagonizan un romántico beso en el reto de actuación 😱 Lo hicieron tan bien que dudamos si era realidad o ficción 🤭 [Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - EEG

Luego de ese momento, el guerrero tomó las manos de su compañera y se acercó lentamente mientras los gritos del público aumentaban. Tras unos segundos de suspenso, ambos terminaron dándose un beso frente a todos.

El estudio estalló en gritos. Varios participantes celebraron el momento y hasta cargaron a Patricio entre risas por la escena que acababan de hacer. Después del beso, Rosángela reaccionó con un gesto de desagrado, aunque luego también se rio de la celebración de Patricio con los otros guerreros.

¿Cuál fue la reacción de Flavia López?

Mientras todo esto ocurría en el set, las cámaras enfocaron a Flavia López, quien estaba presente observando la escena. Su reacción no pasó desapercibida para los seguidores del programa. La joven apareció mirando el momento con un rostro serio mientras Patricio y Rosángela terminaban su actuación.

Incluso algunos participantes del equipo contrario decidieron hacer una broma en ese momento. Los combatientes se acercaron a Flavia y le taparon los ojos para que no viera el beso. La situación provocó risas entre los presentes, pero muchos notaron que la joven se veía incómoda con lo que estaba ocurriendo frente a ella. Cabe señalar que en un reto similar ella se besó con Parodi.

El momento no tardó en circular en redes sociales, donde varios usuarios comentaron la escena y la reacción de Flavia López. Para muchos seguidores del reality, esta fue una de las escenas más comentadas del programa, ya que mezcló actuación, sorpresa y una situación incómoda en pleno set.

En conclusión, lo que empezó como un simple reto de actuación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de "Esto es Guerra". Sin duda, el beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza y la reacción de Flavia López ha causado furor en redes sociales.