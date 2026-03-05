Magaly Medina sorprendida tras las salidas de soltero de Carlos Alcántara: "Como si no hubiera tenido vida"

El actor Carlos Alcántara, conocido por su papel en Asu Mare, volvió a ser noticia luego de ser captado en actitudes cariñosas con dos mujeres distintas. Esto ocurre poco tiempo después de que terminara su matrimonio de más de 25 años con Jossie Lindley, situación que ha generado diferentes reacciones en la farándula

Magaly Medina comenta las "aventuras de soltero" del actor

Durante la más reciente emisión de Magaly TV: La Firme, la conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre los movimientos del actor, conocido popularmente como "Cachín". La periodista señaló que Alcántara parece estar viviendo una nueva etapa tras la separación de Jossie Lindley, su esposa y madre de su hijo.

"Pensar que en uno de los Asu Mare cuenta la historia de cómo más o menos conoció a la que sería su esposa. Yo recuerdo que celebraron 25 años de casados. Ellos mantenían su vida privada; nunca se le veía en lugares públicos así con su mujer en demostraciones románticas", explicó Medina, recordando la estabilidad que caracterizó al matrimonio del actor durante décadas.

Además, Magaly resaltó las imágenes recientes en las que Alcántara mostró un lado más coquetón, como ocurrió con la influencer Shirley Arica, quien según la conductora se ruborizó ante la actitud del actor.

"Este ha salido como si no hubiera tenido vida. Lo vemos en aires coquetones con la Shirley Arica, que fue un mandado total y hasta ella se ruborizó y no supo qué contestarle a Cachín...Hubo un coqueteo pero abierto", comentó.

Asimismo, la conductora, mencionó que el actor fue visto en Punta Hermosa acompañado de otra joven, en un encuentro que llamó la atención de los medios. Según la periodista, estas apariciones reflejan que Alcántara está disfrutando su soltería tras casi tres décadas de relación.

La separación de Carlos Alcántara

La conductora Andrea Arana de 'Un día en el Mall' reveló en su programa que Carlos Alcántara habría dado fin a su matrimonio con Jossie Lindley. Según reveló, la pareja habría quedo en buenos términos y habría sido un proceso largo de separación.

"Está soltero, él ya ha hecho el anuncio dice que ha quedado súper bien con su esposa, son muchos años se matrimonio. Yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", expresó.

En conclusión, Carlos Alcántara atraviesa una etapa de renovación personal y pública. Tras la culminación de su matrimonio de más de 25 años, el actor parece dispuesto a disfrutar de su soltería y explorar nuevas experiencias, mientras mantiene un vínculo cordial con su exesposa y continúa siendo uno de los rostros más queridos de la farándula.