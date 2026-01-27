Melissa Klug explota tras ser apartada del caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Mi hija está en negación"

El caso de presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón atraviesa uno de sus momentos más controversiales. La Fiscalía decidió relegar a Melissa Klug al rol de testigo, una medida que generó rechazo por parte de la empresaria, quien advierte que esta decisión podría afectar el esclarecimiento de los hechos ante la falta de colaboración de Samahara.

Melissa Klug expresa su indignación tras ser apartada del caso

En declaraciones brindadas al programa Arriba Mi Gente, Melissa Klug, acompañada de su abogado Benji Espinoza, manifestó su profunda molestia por la decisión fiscal que la excluye como parte activa del proceso. La empresaria aseguró que esta medida la deja sin herramientas legales para intervenir, justo cuando su hija atraviesa una situación emocional delicada.

"Nos están prácticamente botando del caso. Pero mi hija está en negación ahorita ni siquiera ha pasado pericio psiciologica me ve ahora como su enemiga", declaró Klug, visiblemente afectada.

Por su parte, el abogado Espinoza explicó que el marco legal permitiría que Melissa Klug sea considerada parte agraviada, ya que el ordenamiento procesal no solo reconoce como víctima directa a Samahara Lobatón, sino también a las personas afectadas por el delito. Sin embargo, hasta el momento, dicha postura no ha sido aceptada por la Fiscalía.

Melissa Klug también cuestionó la falta de diligencias técnicas para recuperar el material audiovisual completo de la agresión. Según indicó, el video difundido corresponde solo a un fragmento y existen mecanismos legales para restaurar el archivo original si así lo ordenan las autoridades competentes.

"Yo le digo doctor ha visto el video pero ellos dicen que el video se ha borrado pero se puede recuperar si el fiscal y el juez lo ordenan", sostuvo.

Convivencia con Bryan Torres y presunta obstrucción de la investigación

En entrevista con Exitosa, el abogado Benji Espinoza confirmó que Samahara Lobatón continúa viviendo con Bryan Torres, a pesar de la denuncia por agresión. Esta convivencia, señaló, estaría influyendo directamente en el desarrollo del proceso y en la conducta de la influencer frente a las autoridades.

"Samahara está obstruyendo la investigación, no quiere que se sepa la verdad. Samahara lamentablemente es víctima pero no reconoce ser víctima, está en un estado de negación, en un estado de control porque está viviendo con Bryan, sigue con él", afirmó.

El abogado explicó que, al ser requerida para declarar, Samahara decidió guardar silencio y que hasta el momento no ha pasado la evaluación psicológica solicitada, lo que ha retrasado las diligencias. Asimismo, indicó que la influencer se negó a declarar cuando la Policía acudió a su vivienda alegando la presencia de sus hijas y que, incluso al presentarse luego sola en la comisaría, mantuvo su negativa.

Pese a este escenario, Melissa Klug reafirmó su compromiso de buscar justicia y presentó ante la Fiscalía el video de la agresión ocurrida el 1 de diciembre de 2025, material que se hizo público en enero de este año y que, según la defensa, resulta determinante.

"El video es un fragmento de uno amplio. En cualquier país civilizado donde su sistema de justicia funcione a lo que Bryan Torres le espera es la cárcel. Tiene que ir preventivamente. Mientras Bryan esté libre, Samahara no va a hablar. Y eso se llama peligro de obstaculización, cuando el agente tiene control sobre el agente de prueba más importante: el testimonio de la víctima", explicó Espinoza.

La exclusión de Melissa Klug de la investigación generó un nuevo foco de tensión en el caso de agresión contra Samahara Lobatón. La convivencia entre víctima y agresor, sumada a la negativa de Samahara a declarar, mantiene el proceso en un escenario de incertidumbre que, según la defensa, pone en riesgo la búsqueda de justicia.