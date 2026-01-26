Melissa Klug reaparece con su abogado tras ser excluida del caso Bryan y Samahara: "Es su derecho ser oída"

La Fiscalía ha relegado a Melissa Klug a un rol de simple testigo, lo que impide que participe activamente en la pesquisa en el caso de su hija Samahara Lobatón y Bryan Torres. Esto ha causado una gran controversia en el caso y ahora la empresaria decidió pronunciarse junto a su abogado.

Melissa Klug y abogado deciden pronunciarse

A través de sus redes, Melissa Klug ha decidido compartir un video donde aparece junto a su abogado Benji Espinoza para pronunciarse tras la decisión de fiscalía donde la excluyeron tras la agresión de Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres.

"Básicamente, dicen que Samahara es la única agraviada y, porque es mayor de edad, tiene su abogado y su mamá no la puede representar. No pedimos representación, pedimos ser parte perjudicada del delito... Perjudicada por el delito es su mamá, que tiene una afectación grave emocional por los hechos de casi ver muerta a su hija", expresó.

Es así como el abogado de la empresaria también señaló que se estarían vulnerando sus derechos para que su representante encuentra la verdad y justicia, además de tener el derecho de ser escuchado en este caso grave contra su hija.

"Como mamá de Samahara tiene derecho a estar en el caso, aportar pruebas, argumentar y alegar, así poder encontrar la verdad. Esto es un asunto muy delicado y muy sensible donde pedimos que se respeten sus derechos, acceso a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a ser oído ante la fiscalía como familiar directa", señaló.

¿Samahara Lobatón en negación?

Otra información que se reveló fue que Samahara Lobatón estaría aún en estado de negación ante la agresión de Bryan Torres. Es así como el abogado dio algunos detalles de cómo la influencer ha guardado silencio sin dar conocimiento del paradero de su agresor causando una gran angustia para su familia.

"Samahara está en un estado de negación. Cuando se le ha llamado a declarar, ha guardado silencio. Se le ha solicitado pericia psicológica; no ha pasado hasta ahora. Cuando han llegado a su casa para pedirle información del agresor, no dijo nada", expresó su representante.

De esta manera, Melissa Klug junto a su abogado rechazan la medida que tomó la fiscalía ante el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Así mismo, piden que se evalúe nuevamente su participación como afectada por la agresión que tuvo el salsero contra su hija.