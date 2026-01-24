Hermano de Cueva revela viaje que hizo Pamela López a espaldas del pelotero en su relación: "A escondidas"

Hace unos días, Pamela López amenazó al hermano de Christian Cueva con denunciarlo por constantes mensajes en su contra en sus redes sociales. Ante esto, Marcial Cueva no dudó en responder de manera inmediata destapando algunos secretos que guardaban de años anteriores.

¿Pamela López se fue de viaje a escondidas?

Marcial Cueva utilizó nuevamente sus redes sociales para enviar un mensaje a la expareja de su hermano. En el comunicado, señala a Pamela López como una persona que parece no recordar todo lo que el pelotero hizo por su familia, e incluso por la hija mayor de la influencer.

"Hoy hablan mal, se indignan y reparten juicios morales como si no existiera un pasado que las delata. Porque ya no recuerdan o prefieren no recordar todo lo que recibieron: viajes, educación, vestido, estabilidad. Olvidan que hubo una hija que no era hija y, aún así, fue criada como tal, con oportunidades reales y uno de los mejores colegios de Sao Paulo", señaló.

Así mismo, no dudó en recordar que durante su relación, Pamela López se dio una escapada aparentemente a espaldas del 'Aladino'. Según reveló su hermano, el pelotero no sabía anda hasta que se enteró tiempo después y que fue la suegra quien estuvo como 'alcahuete' de la influencer.

"Y, por supuesto, tampoco aparece en la memoria el viaje a Chile. Aquella partida a escondidas, sin avisar, sin valentía, mientras el padre se enteraba después, tarde y mal. El silencio solo tuvo un respaldo: el alcahueteo maternal. Episodios incómodos, sí, pero reales. Tan reales como la facilidad con la que hoy se maquillan los hechos para posar de víctimas ilustradas", reveló.

Pamela López amenazó con denunciarlo

Pamela López afirma estar cansada de que Marcial Cueva se siga dirigiendo hacia ella en múltiples ocasiones donde le habría insultado aparentemente. Así mismo, señaló que por ello estaría decidiendo tomar medidas legales en su contra.

"Con ese tipo voy a proceder ya legalmente, porque yo creo que todo por lo que me ha pasado. Me ha insultado, en Año Nuevo y Navidad lo volvió a hacer, es una persona que deja mal a quien le crio. Más allá de los problemas con su hermano, soy la mamá de sus sobrinos. Lastimosamente es el padrino de uno de mis hijos, que se mantenga al margen", expresó.

De esta manera, hay una guerra declarada entre Pamela López y el hermano de Christian Cueva. Por el momento, Marcial está dispuesto a seguir revelando más detalles de cómo fue la relación del 'Aladino' con la influencer.