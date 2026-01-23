Evelyn Vela no descarta que Melissa Klug facture tras la agresión a Samahara Lobatón: "No la conozco ya"

Hace unos días, Samahara Lobatón habría acusado a Melissa Klug de querer hacer un show con su problema. Es así como la ex amiga de la 'Blanca de Chucuito', Evelyn Vela, salió a comentar sobre estas acusaciones de la influencer contra su madre.

Evelyn Vela sobre Melissa Klug

En una entrevista con el medio de 'Un día en el Mall', Evelyn Vela fue consultada sobre las recientes polémicas que hay entre Samahara Lobatón y su madre Melissa Klug tras la denuncia que puso por la agresión de Bryan Torres y ser acusada de querer armar show.

"Ya no sé ya. Yo conocí a una Melissa y no la llegué a conocer nunca", expresó la empresaria. Entonces, el reportero le volvió a preguntar: "Tú y Melissa han sido amigas por mucho tiempo ¿La crees capaz de lucrar con el escándalo de su propia hija y un tema delicado como la violencia a la mujer?".

En ese sentido, la empresaria volvió a responder señalando que ya no conoce a Melissa Klug en los últimos años, ya que como se recuerda no terminaron en buenos términos.

"No lo sé porque a veces en el medio hay show, a veces nos inventan. No lo sé. Si Samahara lo ha dicho, imagínate. No la conozco ya. No sé, imagínate si ha hablado mal de mi hija, qué se puede esperar", señaló.

En otro momento, el comunicador le pregunta si la 'Blanca de Chucuito' habría fallado como madre y respondió que no sabe, pero que Samahara Lobatón siempre fue rebelde desde que era pequeña.

¿Qué dijo supuestamente Samahara?

La tiktoker 'La Mana' sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación que tuvo una seguidora con Samahara Lobatón. La joven reveló que aconsejó a la influencer no facturar en medio de la agresión que sufrió.

Lo que nunca espero fue la respuesta de Samahara, ya que según la conversación decidió arremeter en contra de su madre. Lobatón habría señalado que Melissa Klug solo estaría haciendo show a costa de su vida.

"jajaja no la conoces, ella vive su mundo. No te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. Yo soy una gran madre para mis hijos no está pasando absolutamente nada y así seguirá siendo", se lee en el mensaje.

De esta manera, Samahara Lobatón habría arremetido contra Melissa Klug de hacer show con su vida. Ante esto, Evelyn Vela señaló que esto podría ser cierto, señalando que ya no conoce como es actualmente.