Amigo de Bryan Torres revela nueva agresión a Samahara Lobatón en bar: "Se la llevó del cuello"

Hace unos días, se reveló la fuerte agresión que tuvo Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres. Ahora, un tiktoker cercano a la pareja ha revelado una nueva agresión que la influencer habría sufrido a manos del salsero en un centro nocturno.

Amigo de Bryan Torres revela agresión a Samahara

Durante una entrevista en el podcast 'Tiempo Muerto', tiktoker Carlitos TV estuvo para opinar acerca de las recientes polémicas donde Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón, pero ella se niega a denunciarlo. Ante esto, él reveló ser un amigo cercano de ambos involucrados y que conversó con ellos por separado para saber sobre al supuesta causa de su separación en diciembre de 2025.

"Conversé con él, me contó su versión de la separación de Samahara, de ella también me contó su versión, los escuché a los dos la verdad. Luego me percato, esto fue hace semanas, para la televisión ellos no estaban, pero lo que yo tenía entendido de información de primera mano es que ellos pernoctaban en la misma casa, después de lo que él le había hecho de la infidelidad supuestamente", reveló.

En otro momento, revela que se retiro del centro nocturno donde se encontró con ambos personajes, pero cuando regresó se enteró que el salsero se había llevado a la hija de Melissa Klug, pero tomada del cuello.

"Me voy un ratito a otro bar, regreso al lugar donde estaba Samahara y me cuentan que Bryan se la había llevado del cuello a Samahara", comentó.

Ministerio Público investiga a salsero

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público ha dado a conocer a medios de prensa que ha iniciado una investigación preliminar contra el salsero Bryan Torres. Cómo se recuerda, el caso de inicio luego de que se viralizara el vídeo de agresión hacia Samahara Lobatón.

"La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, Samahara Lobatón", expresó.

Quien ha sido encargo del caso es el fiscal Eddy Torvisco Tipiana. Ha analizado la denuncia presentada por la empresaria Melissa Klug, incluyendo los videos que evidencian la agresión que recibió la influencer Samahara, y emitió la disposición para iniciar las diligencias correspondientes sobre el caso.

De esta manera, Bryan Torres y Samahara Lobatón están en medio de la polémica por la agresión, donde un tiktoker cercano a ellos reveló que tras la supuesta separación de la pareja, el salsero habría sacado a la influencer de un centro nocturno de manera brusca.