RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Virales

¡Momentos de pánico!

Famosa tiktoker fue secuestrada y conmociona las redes sociales: video capta el preciso momento

Una reconocida influencer fue interceptada por sujetos armados y un video registró el momento exacto en que la joven fue obligada a subir a un auto a plena luz del día.

Reconocida influencer fue presuntamente secuestrada.
Reconocida influencer fue presuntamente secuestrada. (Composición: Karibeña)
23/01/2026

La comunidad digital está en shock tras la difusión de las imágenes del presunto secuestro de una famosa tiktoker. El video que captó el preciso momento del rapto se ha vuelto viral, mientras las autoridades activaron los protocolos de búsqueda para dar con su paradero.

Famosa tiktoker secuestrada a plena luz

El mundo de los creadores de contenido se encuentra en estado de alerta tras la difusión de un video que capta el momento exacto en que una reconocida influencer fue presuntamente privada de su libertad. Las imágenes, que ya se han vuelto virales, muestran cómo la joven fue obligada a subir a un vehículo blanco a plena luz del día.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, cuando la tiktoker Nicole Pardo Molina, también conocida como 'La Nicholette', fue interceptada por unos sujetos armados en el estacionamiento de una plaza comercial de Culiacán, Sinaloa. En el video se observa cómo dos hombres jóvenes forcejean con la influencer para subirla por la fuerza a un auto blanco, huyendo rápidamente del lugar.

@imagennoticias Nicholette Pardo Molina, una joven creadora de contenido, mejor conocida en #TikTok como "La Nicholette", fue secuestrada por dos sujetos armados en el sector de Isla Musala en #Culiacán. #LoDijoZea #ImagenNoticias #ImagenInforma ♬ sonido original - Imagen Noticias

Tras la difusión del video de Nicole Pardo, las autoridades locales activaron el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de la creadora de contenido. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial detallando si ha habido contacto con los captores o si existe alguna línea de investigación específica sobre el motivo del presunto secuestro.

Influencer extranjero habla con Gian Marco en la calle sin saber quién era y él responde: "Yo soy músico"
Lee también

Influencer extranjero habla con Gian Marco en la calle sin saber quién era y él responde: "Yo soy músico"

¿Quién es Nicole Pardo Molina?

Nicole Pardo Molina no es una desconocida para el público digital, bajo el pseudónimo de 'La Nicholette' ha construido una sólida comunidad en múltiples plataformas. Actualmente, la joven supera los 150,000 seguidores en TikTok y cuenta con una presencia activa en Snapchat y Twitch.

Popularmente conocida como la 'Chica del Salado', Nicole Pardo se distinguía por su estilo de vida extrovertido y su gusto por los vehículos de lujo. Uno de sus sellos distintivos en redes sociales es su espectacular Cybertruck de color lila, una unidad personalizada que atraía miradas tanto en las calles de Culiacán como en sus publicaciones.

La joven Nicole Pardo solía compartir contenido sobre moda, viajes y su vida cotidiana, ganándose el cariño de una comunidad. Su carisma y la estética única de sus videos la habían posicionado como una de las figuras emergentes más relevantes del estado de Sinaloa.

Reconocidas influencers fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez con sustancias ilícitas
Lee también

Reconocidas influencers fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez con sustancias ilícitas

@lanicholette0 Twitch LANICHOLETTE 👾#lanicholette ♬ sonido original - lanicholette

De esta manera, fue como se conoció que la reconocida tiktoker Nicole Pardo Molina fue presuntamente secuestrada en Culiacán. El caso de 'La Nicholette' pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los riesgos de la exposición digital en zonas de alta incidencia delictiva. 

Temas relacionados Famosa tiktoker La Nicholette Nicole Pardo Molina Redes Sociales secuestrada

Siga leyendo

Lo Más leído

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

¡Tensión en vivo! Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentan por comentarios a Zully: "Se cruzó el límite"

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

últimas noticias
Karibeña