Edison Flores reflexiona sobre la familia tras reunirse con sus hijas y Ana Siucho: "Se lucha hasta el final"

Por medio de sus redes, Edison Flores compartió un conmovedor mensaje donde habla sobre la familia tras reencontrarse con Ana Siucho y sus dos hijas.

Edison Flores reflexiona tras reunirse con sus hijas y Ana Siucho
Edison Flores reflexiona tras reunirse con sus hijas y Ana Siucho (Composición Karibeña)
26/01/2026

A mediados del 2025, Edison Flores reveló el fin de su relación amorosa con Ana Siucho luego de que la joven empezara a residir en Estados Unidos con sus dos hijas. Ahora, se habla de una posible reconciliación tras el reencuentro de la familia y el curioso mensaje que compartió el pelotero.  

Edison Flores sobre la familia

La noche del sábado 24 de enero estuvo cargada de emociones para la familia Flores. Durante la presentación del plantel crema, Edison Flores ingresó al campo del Estadio Monumental acompañado de sus dos hijas. El pelotero decidió compartir un mensaje en sus redes donde señala la alegría que siente. 

"Gracias ¿Por qué? Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas juntas es especial. Gracias por un año más en este club y a sus hinchas por recibirnos con esperanza y fuerza para todo lo que viene", expresó. 

Luego, el futbolista menciona que hay muchos cambios en su vida, pero se enfoca en su relación con el fútbol y lo señala como su familia. Afirmando que luchará hasta el final, pero para el Club Universitario de Deportes

"La vida cambia, los golpes llegan y en el silencio entiendes quienes somos realmente. Quienes quedan y quienes se van, La U es una familia. Es mi familia. Se lucha hasta el final. Que sea un gran año todos juntos", comentó. 

Reencuentro con Ana Siucho

Ana Siucho estuvo residiendo en Estados Unidos con sus dos menores hijas, pero regresó al Perú para estar presente en la presentación de Edison Flores en el Club Universitario de Deportes. 

Siucho publicó varias fotografías del delantero junto a sus hijas y acompañó las instantáneas con un mensaje breve pero significativo: "Más cremas que nunca", dejando ver su apoyo y cercanía en este momento especial.

Además, la doctora adornó sus publicaciones con el emoticón de corazón amarillo, símbolo que muchos interpretaron como una muestra de afecto y respaldo hacia el padre de sus hijas, pese a que su relación sentimental llegó a su fin. Esto habría rumoreado algunos planes de supuesta reconciliación de la pareja. 

De esta manera, Ana Siucho regresó al Perú con sus dos hijas para acompañar a Edison Flores en su presentación. Aunque se habla de posible reconciliación entre los padres de familia, esto aún no sería muy acertado, ya que el pelotero agradece estar cerca a sus hijas, pero concentrado en la familia que es club. 

