Madre de Paolo Guerrero se pronuncia tras denuncia a jugadores de Alianza Lima: "Que investiguen bien"

Alianza Lima enfrenta uno de sus momentos más complicados tras la denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña y Pedro Aquino. En medio del escándalo, Petronila Gonzales, 'Doña Peta', madre de Paolo Guerrero, rompió su silencio sobre la reciente pelea de su hijo con los barristas, en el contexto de la indignación por el caso.

'Doña Peta' sobre la pelea de Paolo Guerrero y la hinchada

Petronila Gonzales se refirió a la discusión que se produjo entre Paolo Guerrero y barristas de Alianza Lima tras hacerse público el escándalo que involucra a Zambrano, Peña y Trauco. La madre del 'Depredador' enfatizó la importancia de realizar una investigación profunda para determinar la responsabilidad de los implicados.

"Después del conflicto viene la alegría. Que investiguen bien porque pueden ser inocentes, porque en mi familia nunca ha habido violadores", declaró Doña Peta a 'Amor y Fuego', tras salir del estadio de Matute.

Aunque no tomó partido por ninguno de los jugadores involucrados en la denuncia por presunto abuso sexual, la tía de Peña resaltó que conoce a los futbolistas y mantiene comunicación con ellos.

"Sí los conozco, son buenos muchachos", afirmó, destacando que sus palabras no buscan minimizar la gravedad del caso, sino señalar que aún corresponde que la justicia determine responsabilidades.

Pedro Aquino también separado del plantel íntimo

La crisis de Alianza Lima se profundiza con la decisión de apartar a Pedro Aquino, quien habría participado en un acto de indisciplina durante la concentración del equipo en Montevideo. La noche del domingo 25 de enero, el periodista Phillip Butters reveló que el volante estuvo presente en el lugar de los hechos, información que fue confirmada por la dirigencia del club en la mañana siguiente.

Carlos Panez, periodista de Exitosa, explicó que la medida de separar a Aquino se adoptó de manera indefinida, al igual que con Zambrano, Trauco y Peña, aunque aclaró que el mediocampista no tiene relación directa con la denuncia por presunto abuso sexual.

"Se ha confirmado que Pedro Aquino se suma a la lista de futbolistas separados de forma indefinida en Alianza Lima debido a que se ha comprobado su presencia en este acto de indisciplina desarrollado en Uruguay. Pedro no va más en Alianza Lima pese a que su situación contractual es distinta, ya que él estaba a préstamo de Santos Laguna de México", declaró Panez.

Con estas decisiones, el club blanquiazul intenta mantener la disciplina dentro del plantel y demostrar que los actos fuera del campo también generan consecuencias, mientras la justicia continúa evaluando la denuncia que afecta a su equipo.

En conclusión, Alianza Lima atraviesa un momento de tensión por denuncias legales y problemas internos con sus futbolistas. Mientras Doña Peta pide investigaciones justas, la dirigencia separó a Pedro Aquino para mantener el orden en el equipo. La situación mantiene alerta a la afición y a los medios ante posibles repercusiones deportivas y legales.