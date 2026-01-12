Youna habría sufrido de negligencia médica tras intervención por cáncer en Estados Unidos: "Dolores horribles"

Antes de Navidad de 2025, Youna fue diagnosticado con leucemia y días después lo informó en sus redes sociales. La expareja de Samahara Lobatón reapareció después de varios días para revelar que pasó por días muy dolorosos luego de que

¿Qué pasó con la salud de Youna?

A través de sus redes, Youna reapareció luego de estar ausente por más de una semana debido a que tuvo algunas complicaciones tras una intervención. Durante su procedimiento, la joven reveló más detalles de lo que pasó en un centro médico en Estados Unidos.

"El día de ayer me dijeron que me lesionaron el riñón en la intervención, me imagino yo que fue una negligencia médica, voy a tratar de llegar más a fondo durante todo este proceso", dijo por medio de sus redes.

Después, el ex de Samahara Lobatón afirmó que ya estará en su casa luego de pasar por días muy complicados y que seguirá con su tratamiento. El artista señaló sentirse mucho mejor y aliviado por ya regresar a su hogar.

"Obviamente estoy con mi tema del cáncer, con la quimioterapia y todo, pero estaba mejorando bastante... y de la nada por una mala intervención estar 7 casi 8 días internado con un dolor que no se imaginan... me voy a mi casa con medicamentos, antibióticos", expresó el artista.

Se corta el cabello

El joven decidió cortarse el cabello tras iniciar su tratamiento de quimioterapia y acompañó su publicación con un mensaje lleno de esperanza y valentía. A través de sus redes sociales, Youna compartió un video en el que aparece con un corte al ras de su cabeza. El cambio, explicó, simboliza una nueva etapa en su vida.

"Tuve mi cabello largo durante muchos años y qué mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo... para mí esto es un símbolo de volver a nacer. Los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó. Empezaremos un nuevo año con el pie derecho y más fuertes que nunca", escribió el joven.

De esta manera, el joven Youna sigue enfrentando con mucha fuerza tras ser diagnosticado con leucemia a finales de 2025. También reveló que hace poco fue intervenido para enfrentar su cáncer, pero que hubo una aparente negligencia médica y estuvo sufriendo durante muchos días hasta poder recuperarse plenamente, ahora podrá regresar a su casa para continuar con su tratamiento.