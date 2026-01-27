Samahara Lobatón sigue viviendo con Bryan Torres pese a agresión, según abogado de Melissa Klug

La situación que rodea a Samahara Lobatón sigue generando gran preocupación. Pese a la denuncia por agresión contra Bryan Torres, ambos continuarían viviendo juntos, según reveló Benji Espinoza, abogado de Melissa Klug. El letrado aseguró que la joven atraviesa un estado emocional complicado y que su madre no descansará hasta lograr justicia.

¿Samahara Lobatón aún vive con Bryan Torres pese a agresión?

En entrevista con Exitosa, el abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, confirmó que Samahara Lobatón aún comparte el mismo hogar con Bryan Torres, a pesar del video que expuso el acto de violencia. Esta situación, según explicó, estaría influyendo directamente en el avance de la investigación y en el estado emocional de la influencer. Esta convivencia estaría afectando el proceso legal.

"Samahara está obstruyendo la investigación, no quiere que se sepa la verdad. Samahara lamentablemente es víctima pero no reconoce ser víctima, está en un estado de negación, en un estado de control porque está viviendo con Bryan, sigue con él", afirmó, mostrando su preocupación por la falta de avances en el caso.

Según detalló, cuando se solicitó la declaración de Samahara, ella optó por guardar silencio. Además, hasta el momento no ha pasado el examen psicológico que fue requerido como parte del procedimiento, lo que retrasa aún más las diligencias.

El abogado también contó que, cuando las autoridades llegaron al domicilio para tomar su testimonio, Samahara se negó a declarar alegando que estaban presentes sus hijas. Sin embargo, más tarde acudió a la comisaría sin las menores y, aun así, decidió no brindar su versión.

En medio de este panorama, Melissa Klug se mantiene firme en su decisión de buscar justicia para su hija. La empresaria presentó ante la Fiscalía el video que muestra la agresión ocurrida el pasado 1 de diciembre de 2025, material que salió a la luz pública en enero de este año. Para la defensa legal, este registro es clave en la investigación.

"El video es un fragmento de uno amplio. En cualquier país civilizado donde su sistema de justicia funcione a lo que Bryan Torres le espera es la cárcel. Tiene que ir preventivamente. Mientras Bryan esté libre, Samahara no va a hablar. Y eso se llama peligro de obstaculización, cuando el agente tiene control sobre el agente de prueba más importante: el testimonio de la víctima", explicó.

El distanciamiento entre madre e hija

Esta situación también habría provocado un fuerte quiebre en la relación entre Samahara y su madre. Según el abogado, la influencer cuestionó a Melissa Klug por hacer público el caso y ahora la vería como su enemiga.

"Está en un estado de negación como pasa con muchas víctimas de violencia de género. Está en un estado de aislamiento familiar, ve a su mamá como su enemiga, cree que la mamá quiere quitarle a sus hijos", indicó el letrado.

Además, la defensa de Klug solicitó que se le considere como parte afectada dentro del proceso, con el fin de participar en la visualización del video y en las diligencias. Sin embargo, la Fiscalía decidió excluirla inicialmente de la investigación, lo que motivó un reclamo formal por parte de sus abogados.

"Estamos reclamando se considere a Melissa para que pueda participar de la visualización del video", explicó Espinoza, asegurando que seguirán insistiendo para que se tomen todas las medidas necesarias.

En conclusión, este delicado caso sigue generando gran impacto en la farándula y en la opinión pública. La situación de Samahara Lobatón preocupa no solo por la agresión, sino también por el entorno emocional en el que estaría viviendo. En paralelo, Melissa Klug continúa firme en su lucha por proteger a su hija y a sus nietas, esperando que la justicia actúe con rapidez y firmeza.