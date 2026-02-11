Alianza Lima: Piero Cari habría sido confrontado en Matute por presunta agresión a su pareja

Un nuevo escándalo sacude a Alianza Lima. Un video que circula en redes sociales muestra a una joven confrontando al mediocampista, Piero Cari, dentro del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. La mujer lo acusa de presunta agresión hacia su enamorada, lo que ha generado gran repercusión.

Piero Cari enfrentado por una joven tras partido ante Comerciantes Unidos

El altercado habría ocurrido tras el pitazo final del encuentro contra Comerciantes Unidos. La mujer, quien sería amiga de la presunta víctima, aprovechó su cercanía a la zona de jugadores para interpelar directamente al futbolista. En el video se escucha con claridad cómo le pregunta:

"Piero, ¿por qué eres un pegalón? ¿Por qué golpeaste a Bella? ¿Por qué le hiciste eso a tu flaca? Cuéntame"

Ante las acusaciones, Cari no respondió y se limitó a reírse frente a la cámara, lo que provocó una ola de críticas y comentarios en redes sociales. El clip se viralizó en cuestión de horas, encendiendo la polémica dentro del club blanquiazul, justo en la previa de un duelo crucial contra 2 de Mayo de Paraguay por la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

Hasta el momento, ni el jugador ni Alianza Lima han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, la magnitud de la acusación ha generado expectativas sobre posibles medidas disciplinarias y sobre cómo el incidente podría afectar la concentración del equipo.

El historial de Piero Cari y los rumores de indisciplina

Piero Cari se destacó como una de las grandes revelaciones de Alianza Lima en la temporada 2025. Bajo la dirección de Néstor Gorosito, el mediocampista debutó en el primer equipo y rápidamente llamó la atención por su talento. Su proyección lo llevó incluso a ser convocado a la selección peruana con apenas 17 años, consolidándolo como una de las promesas del club.

Sin embargo, el cierre de la temporada pasada estuvo marcado por rumores de indisciplina. Según medios locales, Cari habría llegado en varias ocasiones a entrenamientos en condiciones no aptas para un jugador profesional. Estos episodios no fueron aislados, lo que habría llevado a Gorosito a dejarlo fuera de partidos importantes.

El video viral de Piero Cari frente a la acusadora ha puesto a Alianza Lima en el centro de la atención mediática nuevamente. La situación reabre el debate sobre disciplina en el club. Mientras no hay pronunciamiento oficial, hinchas y prensa seguirán de cerca cómo este incidente podría afectar la participación del equipo en la Copa Libertadores 2026.