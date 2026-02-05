Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores

Una derrota inesperada en el inicio del sueño continental. Alianza Lima cayó por la mínima diferencia frente a 2 de Mayo en el estadio Río Parapití. Con este resultado, el equipo de Pablo Guede se regresa con las manos vacías y con la obligación de remontar la serie la próxima semana en Matute.

Alianza Lima perdió ante 2 de Mayo en Paraguay

Alianza Lima tuvo un amargo estreno en la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul no pudo sostener la intensidad en su visita a Paraguay y terminó perdiendo 1-0 ante 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 1.

Desde el pitazo inicial, el encuentro no dio tregua. Alianza Lima, bajo la dirección de Pablo Guede, mostró sus credenciales rápidamente. En los primeros minutos, un desborde de Gaspar Gentile casi permite que Federico Girotti anote el primero.

El 2 de Mayo no se quedó atrás. Con el empuje de su gente, el equipo paraguayo respondió mediante la velocidad de Alfonso y la movilidad de Alan Gómez. El conjunto local tuvo oportunidades claras para abrir el marcador, pero la falta de puntería y las intervenciones del portero aliancista, Alejandro Vizcarra, mantuvieron la paridad.

El golazo de Diego Acosta

El punto de inflexión llegó con los cambios. Diego Acosta, quien había ingresado al campo en reemplazo de Ruiz Díaz, se encontró con la gloria a los 85 minutos. Tras una jugada colectiva donde el balón quedó cerca del área, el jugador de 2 de Mayo sacó un potente remate.

El disparo impactó en el travesaño, picó dentro de la línea y se hundió en la red, desatando la locura en las gradas. Con el pitazo final, el 2 de Mayo celebró una ventaja mínima pero vital. El 1-0 le permite viajar a Lima con la confianza de haber superado el primer gran reto.

Sin duda, el partido fue de ida y vuelta, donde un golazo agónico de Diego Acosta en los minutos finales rompió la paridad. La revancha promete ser igual de vibrante, donde Alianza Lima estará obligado a proponer desde el inicio, mientras que el equipo paraguayo buscará hacer historia y sellar su pase a la siguiente fase en suelo peruano.

En resumen, Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en su visita a Paraguay con un golazo de Diego Acosta en los últimos minutos del partido. La próxima semana, el equipo de Pablo Guede buscará una victoria en Matute para revertir la serie y asegurar su permanencia en la Copa Libertadores 2026.