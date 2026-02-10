"Está devastada": Abogado revela que víctima recibe terapia tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

El caso que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sigue generando repercusión internacional. Un equipo de Magaly TV La Firme viajó a Buenos Aires para recoger las versiones de las autoridades y de la defensa legal de la joven argentina denunciante, siendo las declaraciones del comisario a cargo las que más llamaron la atención.

Comisario confirma que la denuncia es real y ya fue elevada al juzgado

Durante la emisión del programa, el comisario de apellido García, responsable de recibir la denuncia, confirmó que el testimonio de la joven se encuentra formalmente registrado y que el procedimiento se activó a partir de una intervención médica. Según explicó, la denuncia no surgió de manera espontánea, sino tras un protocolo hospitalario.

"La intervención sale porque ella va a un hospital. El médico llamó al 911 en base a lo que a ella le dice. Lo que ella le dice va al móvil. Hay registro que ella fue a otro hospital, ella ahí cayó y dijo eso porque le mandaron hacer eso del protocolo porque ellos no se cuidaron. Ahí tomamos conocimiento nosotros porque el hospital corresponde acá", explicó el comisario.

El oficial también confirmó que el sumario ya fue remitido al Juzgado de Argentina y que ahora las autoridades correspondientes continúan con las diligencias. Además, indicó que no solo se investiga a los futbolistas, sino también a Dana, amiga de la denunciante, quien podría quedar implicada en calidad de cómplice.

"El sumario fue elevado ya al juzgado, yo la vi en la declaración. Lo que ella declara es esto, con los articulados y todo", precisó García, reforzando la validez del documento policial.

Defensa ratifica versión de la denunciante y revela su estado emocional

Por su parte, el abogado Luis Deuteris brindó nuevos detalles sobre la versión de su patrocinada. Según relató, antes del presunto hecho denunciado, la joven tuvo un breve encuentro con Carlos Zambrano cuando ya se encontraba hospedada en el hotel donde concentraba el plantel de Alianza Lima.

"Creo que hay un encuentro fugaz entre ellas dos y Zambrano, donde él le entrega una tarjeta. Nuestra patrocinada va al shopping y la amiga compraba cosas. Gasta en cosas personales y en un momento le pregunta si quería comprarse algo y ella dice que no", señaló el abogado en 'Magaly TV: La Firme'.

Deuteris también indicó que su clienta no descarta que haya existido el suministro de alguna sustancia durante el consumo de alcohol, ya que no recuerda con claridad lo sucedido.

"Ella dice que se sirvió dos vasos y luego no recuerda. Ella sospecha que hubo alguna sustancia porque no se acuerda. Ella sospecha por la forma en que perdió contacto con la realidad", añadió.

Asimismo, la defensa sostuvo que Miguel Trauco habría logrado regresar a la habitación pese a encontrarse en un piso distinto y pese a que ya había iniciado la ingesta de alcohol, lo que también forma parte de la reconstrucción del caso.

Finalmente, los abogados recalcaron que la joven atraviesa un momento emocional delicado y que recibe apoyo psicológico, asegurando que su objetivo no es mediático.

"Ella está en un estado crítico, devastada, dejó de participar de la vida social, dejó de salir de su casa. Nosotros buscamos lo que ella quiere: justicia", concluyeron.

Mientras la investigación avanza en Argentina, las declaraciones del comisario y de la defensa legal refuerzan la seriedad del caso que involucra a los futbolistas peruanos. Con el expediente ya en manos del juzgado, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, en un proceso que sigue generando polémica.