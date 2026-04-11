Yahaira Plasencia marca distancia de Daniela Darcourt, pero la respeta: "No tengo rivales"

Yahaira Plasencia habló sin filtros sobre su relación con Daniela Darcourt, dejando en claro que no existe una amistad entre ellas, pero sí respeto profesional. La salsera fue invitada al podcast "Sin más que decir", donde no dudó en responder una de las preguntas que más le hacen desde hace años: su supuesto enfrentamiento con Daniela.

Yahaira Plasencia respeta a Daniela Darcourt pero no son cercanas

Yahaira Plasencia decidió hablar claro sobre su vínculo con Daniela Darcourt y dejó en evidencia que, aunque no son amigas, sí existe respeto entre ambas artistas. La salsera se presentó en el podcast "Sin más que decir", donde respondió sobre su supuesta rivalidad con Daniela. Además, dejó claro que reconoce su talento y su crecimiento en la música.

Yahaira fue directa desde el inicio. Aseguró que no mantiene una amistad con Daniela, pero tampoco tiene problemas con ella.

"De hecho, conozco a Daniela, no es mi amiga y lo he dicho varias veces. Porque no puedo decir: 'No, sí, Daniela es mi amiga'. No es mi amiga pero respeto su carrera, respeto lo gran artista que es", señaló. "(Admiras su carrera) Sí, claro, la respeto", agregó.

Con estas palabras, la cantante quiso dejar en claro que no hay mala relación, solo que no son cercanas. Durante la conversación, también se tocó el tema de la supuesta competencia entre ambas, algo que por años ha dado de qué hablar.

"(¿De dónde surge esta historia, esta idea, de que hay una rivalidad entre ustedes?) Realmente yo no sé de dónde surge, porque eso fue hace muchos años la rivalidad. Cuando Daniela sale creo que en 2018 -2019, no sé, empiezan a decir muchas cosas y ahí empieza la rivalidad", explicó.

Según Yahaira, todo habría comenzado por comentarios del público y de los medios, más que por un problema real entre ellas. Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando Yahaira habló sobre la competencia en la música. Para ella, ese tema no es prioridad. La cantante dejó claro que su enfoque está en su propio crecimiento y no en compararse con otras artistas.

"Yo nunca... yo siento que no tengo rivales. Yo vivo mi carrera, estoy así, trabajando muchísimo", dijo. "Y voy a mi modo y a mi ritmo, si me atraso, si me adelanto, es mi modo de trabajar y me siento orgullosa de lo que estoy logrando. Pero con Daniela no tengo ningún problema", añadió.

Aclaraciones y posible colaboración

Otro detalle que llamó la atención fue cuando explicó por qué no coincidió con Daniela en el mismo podcast donde la estaban entrevistando, pues la salsera fue conductora de "Sin más que decir". Yahaira descartó que haya evitado encuentros por incomodidad o conflicto.

"Si no venía cuando Daniela estaba aquí era porque no tenía nada que promocionar. Es la verdad", comentó. "Daniela tiene una carrera súper chévere. Yo creo que la mía es completamente distinta, pero ambas somos talentosas. Y no solamente la dos, no hay que dejar de lado a tantas salseras en nuestro Perú", dijo.

Yahaira también habló sobre las diferencias en sus estilos musicales y la posibilidad de trabajar juntas en algún momento. Incluso, dejó abierta la puerta a una futura colaboración.

"(¿Distintas en el estilo musical?) Daniela es salsa dura, más sensual. Yo soy salsa urbana. Estoy haciendo cumbia, hace dos años", contó. "(¿Harían algo juntas?) Nunca ha pasado por mi mente, no sé si de ella, la verdad. Pero si en algún momento se da, yo no tengo ningún problema. Yo estoy aquí para brindarle a la gente todo mi talento", afirmó Yahaira.

En conclusión, Yahaira Plasencia aclaró que no tiene una amistad con Daniela Darcourt, pero sí reconoce su talento y mantiene respeto profesional. Además, dejó en claro que no ve la música como una competencia entre artistas, sino como un camino personal. Con estas declaraciones, busca cerrar el tema de la rivalidad y enfocarse en su propia carrera.